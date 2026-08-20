https://1prime.ru/20260820/rzhd-872558604.html

РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах"

РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах" - 20.08.2026, ПРАЙМ

РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах"

РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:50+0300

2026-08-20T17:50+0300

2026-08-20T17:50+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872461572_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6eef5cde0e8b276a8b37f0312602ebca.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. "В последние дни августа удваиваем число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно", - говорится в сообщении. Увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург: №778 отправлением 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа в 17.40, №780 отправлением 24, 25, 26, 31 августа в 19.30, №754 отправлением 31 августа в 5.45. Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан": №759 отправлением 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа в 9.00, №767 отправлением 24, 25, 26, 31 августа в 13.00,️ №777 отправлением 30 августа в 17.10. Компания также отметила, что весь сентябрь между двумя столицами сдвоенным составом будет курсировать "Ласточка" №723/724.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд