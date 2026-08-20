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РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах"
РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах" - 20.08.2026, ПРАЙМ
РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах"
РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:50+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания. "В последние дни августа удваиваем число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно", - говорится в сообщении. Увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург: №778 отправлением 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа в 17.40, №780 отправлением 24, 25, 26, 31 августа в 19.30, №754 отправлением 31 августа в 5.45. Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан": №759 отправлением 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа в 9.00, №767 отправлением 24, 25, 26, 31 августа в 13.00,️ №777 отправлением 30 августа в 17.10. Компания также отметила, что весь сентябрь между двумя столицами сдвоенным составом будет курсировать "Ласточка" №723/724.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах"
РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах"
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. РЖД в последние дни августа удваивают число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, сообщила компания.
"В последние дни августа удваиваем число мест в "Сапсанах", чтобы как можно больше пассажиров смогли добраться из Москвы
в Санкт-Петербург
и обратно", - говорится в сообщении.
Увеличенными составами будут курсировать "Сапсаны" из Москвы в Санкт-Петербург: №778 отправлением 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа в 17.40, №780 отправлением 24, 25, 26, 31 августа в 19.30, №754 отправлением 31 августа в 5.45.
Из Санкт-Петербурга в Москву сдвоенными составами отправятся поезда "Сапсан": №759 отправлением 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа в 9.00, №767 отправлением 24, 25, 26, 31 августа в 13.00,️ №777 отправлением 30 августа в 17.10.
Компания также отметила, что весь сентябрь между двумя столицами сдвоенным составом будет курсировать "Ласточка" №723/724.