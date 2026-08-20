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S7 увеличит число рейсов в Нерюнгри, Кызыл и Братск в сентябре

S7 увеличит число рейсов в Нерюнгри, Кызыл и Братск в сентябре - 20.08.2026, ПРАЙМ

S7 увеличит число рейсов в Нерюнгри, Кызыл и Братск в сентябре

Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличит число рейсов в Нерюнгри, Кызыл и Братск, сообщил перевозчик. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:59+0300

2026-08-20T11:59+0300

2026-08-20T11:59+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") в сентябре увеличит число рейсов в Нерюнгри, Кызыл и Братск, сообщил перевозчик. "S7 Airlines увеличивает частоту рейсов между городами Сибири. В сентябре дополнительные возможности для поездок появятся сразу на нескольких направлениях из Новосибирска и Иркутска: Новосибирск - Нерюнгри... Новосибирск - Кызыл... Иркутск - Братск... Иркутск - Нерюнгри", - говорится в сообщении. Больше всего дополнительных рейсов вводится на маршруте Новосибирск - Нерюнгри, с 15 сентября добавляются полеты по вторникам, пятницам и воскресеньям. Всего по этому маршруту S7 будет выполнять 10 рейсов в неделю. Между Новосибирском и Кызылом число рейсов увеличится до 11 в неделю, с 1 сентября добавится рейс по вторникам, рассказали в S7. Рейсы между Иркутском и Братском будут выполняться 6 раз в неделю, с 3 сентября начнутся дополнительные вылеты по четвергам и субботам, отметили в S7. Количество полетов между Иркутском и Нерюнгри увеличится до 5 рейсов в неделю за счет дополнительного рейса по вторникам. "Расширение региональной маршрутной сети сделают поездки между городами Сибири удобнее, а через хабы Новосибирск и Иркутск пассажиры смогут продолжить путешествие по другим российским и международным направлениям", - добавили в авиакомпании. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

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