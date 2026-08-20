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Биржевые цены на сахар в мире выросли на 1%
Биржевые цены на сахар в мире выросли на 1% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире выросли на 1%
Биржевые цены на сахар в мире в четверг растут на 1%, вновь обновив максимум с мая прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:43+0300
2026-08-20T14:43+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в четверг растут на 1%, вновь обновив максимум с мая прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 14.33 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,08% - до 17,74 цента за фунт. Максимально в ходе торгов четверга показатель составил 17,99 цента - это самое высокое значение с 15 мая 2025 года. Во вторник и среду цена поднималась до максимума с 22 мая. С начала августа цена сахара выросла на 21%.
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биржа
Биржевые цены на сахар в мире выросли на 1%
ICE: биржевые цены на сахар вновь обновили максимум с мая 2025 года
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в четверг растут на 1%, вновь обновив максимум с мая прошлого года, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 14.33 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 1,08% - до 17,74 цента за фунт.
Максимально в ходе торгов четверга показатель составил 17,99 цента - это самое высокое значение с 15 мая 2025 года. Во вторник и среду цена поднималась до максимума с 22 мая.
С начала августа цена сахара выросла на 21%.