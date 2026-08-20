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Биржевые цены на сахар в мире ускорили рост до 3,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Биржевые цены на сахар в мире ускорили рост до 3,5%
Биржевые цены на сахар в мире ускорили рост до 3,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар в мире ускорили рост до 3,5%
Биржевые цены на сахар в мире в четверг ускорили рост до 3,5%, показатель впервые с мая прошлого года превысил отметку в 18 центов за фунт, свидетельствуют... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:19+0300
2026-08-20T17:19+0300
рынок
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в четверг ускорили рост до 3,5%, показатель впервые с мая прошлого года превысил отметку в 18 центов за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на 16.59 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 3,53% - до 18,17 цента за фунт. Значение впервые с 15 мая 2025 года находится выше уровня в 18 центов. Цены на сахар растут четвертую торговую сессию подряд, а с начала августа они подскочили на 24%.
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рынок
Рынок
17:19 20.08.2026
 
Биржевые цены на сахар в мире ускорили рост до 3,5%

Цены на сахар в мире ускорили рост до 3,5% впервые с мая 2025 года

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире в четверг ускорили рост до 3,5%, показатель впервые с мая прошлого года превысил отметку в 18 центов за фунт, свидетельствуют данные ICE Futures.
По состоянию на 16.59 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар поднималась на 3,53% - до 18,17 цента за фунт. Значение впервые с 15 мая 2025 года находится выше уровня в 18 центов.
Цены на сахар растут четвертую торговую сессию подряд, а с начала августа они подскочили на 24%.
 
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