https://1prime.ru/20260820/sanatorij-872533731.html
В России появился первый China Friendly санаторий
В России появился первый China Friendly санаторий - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России появился первый China Friendly санаторий
Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:46+0300
2026-08-20T09:46+0300
2026-08-20T10:01+0300
бизнес
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872533731.jpg?1787209319
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Входящий в сеть Azimut Hotels санаторий "Транссиб", расположенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, первым в России получил статус China Friendly ("Дружественный Китаю") в своей категории", - говорится в сообщении. Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" подтвердили, что объект адаптирован для комфортного размещения китайских туристов и учитывает особенности их культурных и сервисных предпочтений. В организации рассказали, что оценили готовность санатория принимать гостей из Китая и соответствие установленным требованиям. Среди критериев — организация номерного фонда, особенности питания и возможность обслуживания гостей на английском или китайском языках.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай
В России появился первый China Friendly санаторий
Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае первым в России получил статус China Friendly
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Входящий в сеть Azimut Hotels санаторий "Транссиб", расположенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, первым в России получил статус China Friendly ("Дружественный Китаю") в своей категории", - говорится в сообщении.
Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" подтвердили, что объект адаптирован для комфортного размещения китайских туристов и учитывает особенности их культурных и сервисных предпочтений.
В организации рассказали, что оценили готовность санатория принимать гостей из Китая и соответствие установленным требованиям. Среди критериев — организация номерного фонда, особенности питания и возможность обслуживания гостей на английском или китайском языках.