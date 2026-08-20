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В России появился первый China Friendly санаторий - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В России появился первый China Friendly санаторий
В России появился первый China Friendly санаторий - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России появился первый China Friendly санаторий
Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:46+0300
2026-08-20T10:01+0300
бизнес
россия
китай
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Входящий в сеть Azimut Hotels санаторий "Транссиб", расположенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, первым в России получил статус China Friendly ("Дружественный Китаю") в своей категории", - говорится в сообщении. Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" подтвердили, что объект адаптирован для комфортного размещения китайских туристов и учитывает особенности их культурных и сервисных предпочтений. В организации рассказали, что оценили готовность санатория принимать гостей из Китая и соответствие установленным требованиям. Среди критериев — организация номерного фонда, особенности питания и возможность обслуживания гостей на английском или китайском языках.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, китай
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
09:46 20.08.2026 (обновлено: 10:01 20.08.2026)
 
В России появился первый China Friendly санаторий

Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае первым в России получил статус China Friendly

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Входящий в сеть Azimut Hotels санаторий "Транссиб", расположенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, первым в России получил статус China Friendly ("Дружественный Китаю") в своей категории", - говорится в сообщении.
Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" подтвердили, что объект адаптирован для комфортного размещения китайских туристов и учитывает особенности их культурных и сервисных предпочтений.
В организации рассказали, что оценили готовность санатория принимать гостей из Китая и соответствие установленным требованиям. Среди критериев — организация номерного фонда, особенности питания и возможность обслуживания гостей на английском или китайском языках.
 
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