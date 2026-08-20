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В России появился первый China Friendly санаторий

В России появился первый China Friendly санаторий - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России появился первый China Friendly санаторий

Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:46+0300

2026-08-20T09:46+0300

2026-08-20T10:01+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Санаторий "Транссиб" в Алтайском крае стал первым в России объектом в своей категории, который получил статус China Friendly, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Входящий в сеть Azimut Hotels санаторий "Транссиб", расположенный в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, первым в России получил статус China Friendly ("Дружественный Китаю") в своей категории", - говорится в сообщении. Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" подтвердили, что объект адаптирован для комфортного размещения китайских туристов и учитывает особенности их культурных и сервисных предпочтений. В организации рассказали, что оценили готовность санатория принимать гостей из Китая и соответствие установленным требованиям. Среди критериев — организация номерного фонда, особенности питания и возможность обслуживания гостей на английском или китайском языках.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай