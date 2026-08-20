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Сбор винограда в Шампани стал самым ранним за 40 лет из-за жары

Сбор винограда в Шампани стал самым ранним за 40 лет из-за жары - 20.08.2026, ПРАЙМ

Сбор винограда в Шампани стал самым ранним за 40 лет из-за жары

Сбор винограда во французском регионе Шампань, где производят шампанское, в этом году из-за сильной жары и раннего начала вегетации стартовал 12 августа - это... | 20.08.2026, ПРАЙМ

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ПАРИЖ, 20 авг - ПРАЙМ. Сбор винограда во французском регионе Шампань, где производят шампанское, в этом году из-за сильной жары и раннего начала вегетации стартовал 12 августа - это самый ранний срок за последние 40 лет, сообщили РИА Новости в Межпрофессиональном комитете вин Шампани. "Дата начала сбора винограда в Шампани, назначенная на 12 августа 2026 года, оказалась беспрецедентно ранней", - рассказали в комитете. Там отметили, что такая ситуация объясняется ранним распусканием почек этой весной, а также ускоренным созреванием винограда под воздействием сильной жары в течение лета. "До сих пор рекорд по самым ранним срокам сбора за последние 40 лет принадлежал урожаю 2025 года. В 2026 году этот рекорд побит на восемь дней", - сообщили в комитете. По словам собеседника агентства, периоды сильной жары во Франции способствовали быстрому созреванию ягод, а недостаток осадков ограничил увеличение размера гроздей. "Виноградная лоза естественным образом адаптирована к жаркому климату и сохранила хорошее вегетативное состояние", - добавили в комитете. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Франция, Испания, Португалия, Италия и Греция. Французские власти заявили, что экономический ущерб из-за аномальной жары для страны может составить от 10 до 15 миллиардов евро.

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бизнес, мировая экономика, франция, европа, испания