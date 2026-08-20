https://1prime.ru/20260820/sevastopol-872529340.html

В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе временно ограничили электроснабжение - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе временно ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T07:35+0300

2026-08-20T07:35+0300

2026-08-20T07:35+0300

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Севастополе временно ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза электрических сетей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс". По его словам, на восстановление электроэнергии уйдет несколько часов. "Как только станет ясен объем и сроки энергоограничений, то график будет опубликован в канале "Севастопольэнерго", - заключил губернатор. Глава региона также отметил, что социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

севастополь

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севастополь, михаил развожаев