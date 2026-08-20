https://1prime.ru/20260820/sevastopol-872532549.html
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе - 20.08.2026, ПРАЙМ
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе
Электроснабжение постепенно восстанавливается в Севастополе после временного ограничения для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:21+0300
2026-08-20T09:21+0300
2026-08-20T09:25+0300
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение постепенно восстанавливается в Севастополе после временного ограничения для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В четверг утром Развожаев сообщал о временном ограничении электроснабжения в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей. "Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС (подстанции - ред.), бригады работают",- написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс" .
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севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе
Развожаев: электроснабжение в Севастополе восстанавливается после временного ограничения
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение постепенно восстанавливается в Севастополе после временного ограничения для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В четверг утром Развожаев сообщал о временном ограничении электроснабжения в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС (подстанции - ред.), бригады работают",- написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс" .