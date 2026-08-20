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Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе - 20.08.2026, ПРАЙМ
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе
Электроснабжение постепенно восстанавливается в Севастополе после временного ограничения для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:21+0300
2026-08-20T09:25+0300
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение постепенно восстанавливается в Севастополе после временного ограничения для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В четверг утром Развожаев сообщал о временном ограничении электроснабжения в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей. "Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС (подстанции - ред.), бригады работают",- написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс" .
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севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
09:21 20.08.2026 (обновлено: 09:25 20.08.2026)
 
Развожаев рассказал о восстановлении электроснабжения в Севастополе

Развожаев: электроснабжение в Севастополе восстанавливается после временного ограничения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение постепенно восстанавливается в Севастополе после временного ограничения для ликвидации перегрузки в электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В четверг утром Развожаев сообщал о временном ограничении электроснабжения в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС (подстанции - ред.), бригады работают",- написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс" .
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
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