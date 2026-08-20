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Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино
Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино - 20.08.2026, ПРАЙМ
Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино
Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:23+0300
2026-08-20T12:23+0300
2026-08-20T12:23+0300
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ТУЛА, 20 авг — ПРАЙМ. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. "В городе Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчина получил осколочные ранения плеча, грудной клетки и живота, у женщины, предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс". Уточняется, что бригада скорой медицинской помощи транспортирует пострадавших в городскую больницу Белгорода.
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Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино
Мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в белгородском Шебекино