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Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино
Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино - 20.08.2026, ПРАЙМ
Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино
Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:23+0300
2026-08-20T12:23+0300
происшествия
общество
россия
шебекино
белгородская область
белгород
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ТУЛА, 20 авг — ПРАЙМ. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. "В городе Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчина получил осколочные ранения плеча, грудной клетки и живота, у женщины, предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс". Уточняется, что бригада скорой медицинской помощи транспортирует пострадавших в городскую больницу Белгорода.
шебекино
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общество , россия, шебекино, белгородская область, белгород
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Шебекино, Белгородская область, БЕЛГОРОД
12:23 20.08.2026
 
Два человека пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Шебекино

Мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в белгородском Шебекино

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ТУЛА, 20 авг — ПРАЙМ. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В городе Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчина получил осколочные ранения плеча, грудной клетки и живота, у женщины, предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что бригада скорой медицинской помощи транспортирует пострадавших в городскую больницу Белгорода.
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯШебекиноБелгородская областьБЕЛГОРОД
 
 
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