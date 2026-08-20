https://1prime.ru/20260820/sheremetevo-872547893.html
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест
Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:23+0300
2026-08-20T14:23+0300
2026-08-20T14:23+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из сообщения воздушной гавани. "Шереметьево Паркинг приступил к итоговому тестированию обновленного сервиса бронирования парковочных мест на многоуровневом паркинге Терминала C", - говорится в сообщении. Система позволит забронировать одно из парковочных мест в зоне на первом этаже многоуровневого паркинга, отметили в "Шереметьево". Выбранное заранее место будет гарантированно предоставлено, указали в авиагавани.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8c355338f41ae135c9b7d858e2de5d85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест на Терминале C
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из сообщения воздушной гавани.
"Шереметьево
Паркинг приступил к итоговому тестированию обновленного сервиса бронирования парковочных мест на многоуровневом паркинге Терминала C", - говорится в сообщении.
Система позволит забронировать одно из парковочных мест в зоне на первом этаже многоуровневого паркинга, отметили в "Шереметьево". Выбранное заранее место будет гарантированно предоставлено, указали в авиагавани.