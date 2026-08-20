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"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест
Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:23+0300
2026-08-20T14:23+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из сообщения воздушной гавани. "Шереметьево Паркинг приступил к итоговому тестированию обновленного сервиса бронирования парковочных мест на многоуровневом паркинге Терминала C", - говорится в сообщении. Система позволит забронировать одно из парковочных мест в зоне на первом этаже многоуровневого паркинга, отметили в "Шереметьево". Выбранное заранее место будет гарантированно предоставлено, указали в авиагавани.
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бизнес, россия, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
14:23 20.08.2026
 
"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест

"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест на Терминале C

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© fotolia.com / Fernando Soares
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из сообщения воздушной гавани.
"Шереметьево Паркинг приступил к итоговому тестированию обновленного сервиса бронирования парковочных мест на многоуровневом паркинге Терминала C", - говорится в сообщении.
Система позволит забронировать одно из парковочных мест в зоне на первом этаже многоуровневого паркинга, отметили в "Шереметьево". Выбранное заранее место будет гарантированно предоставлено, указали в авиагавани.
 
БизнесРОССИЯаэропорт Шереметьево
 
 
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