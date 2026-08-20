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"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест

"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Шереметьево Паркинг" тестирует сервис бронирования парковочных мест

Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:23+0300

2026-08-20T14:23+0300

2026-08-20T14:23+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" анонсировал появление сервиса бронирования парковочных мест на паркинге терминала C, сейчас идет его итоговое тестирование, следует из сообщения воздушной гавани. "Шереметьево Паркинг приступил к итоговому тестированию обновленного сервиса бронирования парковочных мест на многоуровневом паркинге Терминала C", - говорится в сообщении. Система позволит забронировать одно из парковочных мест в зоне на первом этаже многоуровневого паркинга, отметили в "Шереметьево". Выбранное заранее место будет гарантированно предоставлено, указали в авиагавани.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт шереметьево