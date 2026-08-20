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СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса

СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса - 20.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса

Швеция из-за истощения рыбных запасов в Балтийском море может столкнуться с дефицитом морепродуктов для своего традиционного деликатеса - квашеной селедки,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:11+0300

2026-08-20T11:11+0300

2026-08-20T11:19+0300

сельское хозяйство

балтийское море

швеция

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Швеция из-за истощения рыбных запасов в Балтийском море может столкнуться с дефицитом морепродуктов для своего традиционного деликатеса - квашеной селедки, сообщает издание Euractiv. "Будущее традиционного деликатеса под вопросом из-за истощения запасов балтийской рыбы… Запасы рыбы от сельди до трески резко сократились в последние годы, что приводит сокращению вылова и уменьшению поставок для приготовления сюрстремминга (квашеной сельди - ред.)", - говорится в сообщении. Сюрстремминг - это традиционный шведский деликатес, представляющий собой ферментированную балтийскую сельдь с очень резким запахом. Как уточняет издание, причиной сокращения запасов рыбы стало загрязнение Балтийского моря, промышленный рыбный промысел, а также изготовление кормовых продуктов из рыбы. По данным исследовательского фонда Baltic Waters, которые приводит издание, около 70% шведского улова сельди в конечном счете перерабатывается в рыбную муку. Сокращение рыбы в Балтийском море имеет долгосрочный характер, пишет Euractiv. Так, согласно фонду Baltic Waters, в начале 2000-х годов запасы сельди в некоторых районах были примерно на 50-80% ниже, чем в 1990-х годах. Шведские власти в прошлом году ввели запрет на траловый вылов рыбы в пределах 12 морских миль от побережья страны. Запрет действует до весны 2027 года, а его влияние на восстановление популяции рыбы еще предстоит оценить, пишет Euractiv.

балтийское море

швеция

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сельское хозяйство, балтийское море, швеция