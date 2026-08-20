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СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса - 20.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса
СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса - 20.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса
Швеция из-за истощения рыбных запасов в Балтийском море может столкнуться с дефицитом морепродуктов для своего традиционного деликатеса - квашеной селедки,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:11+0300
2026-08-20T11:19+0300
сельское хозяйство
балтийское море
швеция
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Швеция из-за истощения рыбных запасов в Балтийском море может столкнуться с дефицитом морепродуктов для своего традиционного деликатеса - квашеной селедки, сообщает издание Euractiv. "Будущее традиционного деликатеса под вопросом из-за истощения запасов балтийской рыбы… Запасы рыбы от сельди до трески резко сократились в последние годы, что приводит сокращению вылова и уменьшению поставок для приготовления сюрстремминга (квашеной сельди - ред.)", - говорится в сообщении. Сюрстремминг - это традиционный шведский деликатес, представляющий собой ферментированную балтийскую сельдь с очень резким запахом. Как уточняет издание, причиной сокращения запасов рыбы стало загрязнение Балтийского моря, промышленный рыбный промысел, а также изготовление кормовых продуктов из рыбы. По данным исследовательского фонда Baltic Waters, которые приводит издание, около 70% шведского улова сельди в конечном счете перерабатывается в рыбную муку. Сокращение рыбы в Балтийском море имеет долгосрочный характер, пишет Euractiv. Так, согласно фонду Baltic Waters, в начале 2000-х годов запасы сельди в некоторых районах были примерно на 50-80% ниже, чем в 1990-х годах. Шведские власти в прошлом году ввели запрет на траловый вылов рыбы в пределах 12 морских миль от побережья страны. Запрет действует до весны 2027 года, а его влияние на восстановление популяции рыбы еще предстоит оценить, пишет Euractiv.
балтийское море
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сельское хозяйство, балтийское море, швеция
Сельское хозяйство, Балтийское море, ШВЕЦИЯ
11:11 20.08.2026 (обновлено: 11:19 20.08.2026)
 
СМИ: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для традиционного деликатеса

Euractiv: Швеция может столкнуться с дефицитом морепродуктов для квашеной селедки

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Швеция из-за истощения рыбных запасов в Балтийском море может столкнуться с дефицитом морепродуктов для своего традиционного деликатеса - квашеной селедки, сообщает издание Euractiv.
"Будущее традиционного деликатеса под вопросом из-за истощения запасов балтийской рыбы… Запасы рыбы от сельди до трески резко сократились в последние годы, что приводит сокращению вылова и уменьшению поставок для приготовления сюрстремминга (квашеной сельди - ред.)", - говорится в сообщении.
Сюрстремминг - это традиционный шведский деликатес, представляющий собой ферментированную балтийскую сельдь с очень резким запахом.
Как уточняет издание, причиной сокращения запасов рыбы стало загрязнение Балтийского моря, промышленный рыбный промысел, а также изготовление кормовых продуктов из рыбы.
По данным исследовательского фонда Baltic Waters, которые приводит издание, около 70% шведского улова сельди в конечном счете перерабатывается в рыбную муку.
Сокращение рыбы в Балтийском море имеет долгосрочный характер, пишет Euractiv. Так, согласно фонду Baltic Waters, в начале 2000-х годов запасы сельди в некоторых районах были примерно на 50-80% ниже, чем в 1990-х годах.
Шведские власти в прошлом году ввели запрет на траловый вылов рыбы в пределах 12 морских миль от побережья страны. Запрет действует до весны 2027 года, а его влияние на восстановление популяции рыбы еще предстоит оценить, пишет Euractiv.
 
Сельское хозяйствоБалтийское мореШВЕЦИЯ
 
 
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