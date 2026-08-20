https://1prime.ru/20260820/shveytsariya-872539442.html
Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения
Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения - 20.08.2026, ПРАЙМ
Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения
Власти Швейцарии впервые стали отказывать гражданам России во въезде с целью лечения и не предоставляют объяснений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:40+0300
2026-08-20T11:40+0300
2026-08-20T11:40+0300
россия
швейцария
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ЖЕНЕВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Швейцарии впервые стали отказывать гражданам России во въезде с целью лечения и не предоставляют объяснений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. "Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было", - сказал дипломат. По его словам, отказы пришли без объяснения причин. "Люди потратили деньги, которые потом в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают. Это ситуация исключительная", - сказал Попов. Ранее консул сообщил РИА Новости, что Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам.
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россия, швейцария
Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения
Генконсул Попов: в Швейцарии впервые стали отказывать россиянам во въезде для лечения
ЖЕНЕВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Швейцарии впервые стали отказывать гражданам России во въезде с целью лечения и не предоставляют объяснений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было", - сказал дипломат.
По его словам, отказы пришли без объяснения причин.
"Люди потратили деньги, которые потом в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают. Это ситуация исключительная", - сказал Попов.
Ранее консул сообщил РИА Новости, что Швейцария
придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам.