https://1prime.ru/20260820/shveytsariya-872539442.html

Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения

Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения - 20.08.2026, ПРАЙМ

Швейцария впервые стала отказывать россиянам во въезде для лечения

Власти Швейцарии впервые стали отказывать гражданам России во въезде с целью лечения и не предоставляют объяснений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:40+0300

2026-08-20T11:40+0300

2026-08-20T11:40+0300

россия

швейцария

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ЖЕНЕВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти Швейцарии впервые стали отказывать гражданам России во въезде с целью лечения и не предоставляют объяснений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов. "Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было", - сказал дипломат. По его словам, отказы пришли без объяснения причин. "Люди потратили деньги, которые потом в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают. Это ситуация исключительная", - сказал Попов. Ранее консул сообщил РИА Новости, что Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам.

швейцария

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россия, швейцария