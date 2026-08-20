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СМИ: власти 47 регионов заключили соглашения по сдерживанию цен на сахар

СМИ: власти 47 регионов заключили соглашения по сдерживанию цен на сахар - 20.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: власти 47 регионов заключили соглашения по сдерживанию цен на сахар

Власти 47 российских регионов заключили с бизнесом соглашения по сдерживанию цен на сахар, сообщает издание "Известия" со ссылкой на ФАС. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T00:29+0300

2026-08-20T00:29+0300

2026-08-20T00:29+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Власти 47 российских регионов заключили с бизнесом соглашения по сдерживанию цен на сахар, сообщает издание "Известия" со ссылкой на ФАС. "В 47 российских регионах власти заключили с бизнесом соглашения по сдерживанию цен на сахар", - пишет издание, ссылаясь на данные ведомства. В пресс-службе ФАС добавили, что ведомство на регулярной основе анализирует цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в том числе на сахар, и продолжает взаимодействовать с крупнейшими федеральными торговыми сетями по вопросу развития практики ответственного ценообразования для повышения доступности таких товаров для граждан. Кроме того, как сообщили изданию в пресс-службе ФАС, в настоящее время по предложению ведомства торговые сети "Х5", "Магнит", "Ашан", "Атак", "Дикси", "Бристоль" и "Мария Ра" соблюдают добровольные обязательства по ограничению до 5-10% наценок на отдельную номенклатуру сахара. Служба отмечает и эффективность российских биржевых торгов сахаром, объем которых с начала года составил более 90 тысяч тонн. В Минсельхозе "Известиям" сообщили, что Россия не импортирует сахар-сырец и белый сахар, то есть изменение цены на мировом рынке не оказывает влияния на конъюнктуру внутри страны. При этом рост цен там признали, однако причины его видят исключительно в сезонности. "В летний период традиционно увеличивается спрос на сахар со стороны населения и предприятий пищевой промышленности. По мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, что традиционно скажется на снижении цен", - добавили в министерстве. Также там обратили внимание на то, что несмотря на рост цен в рознице, в опте с начала августа они снизились на 9%. При это дефицита сахара в России нет, отметили в министерстве. Таких объемов, по данным ведомства, достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала. В первом полугодии текущего года выпуск сахара вырос на 15,5%. Биржевые цены на сахар в мире во вторник обновили рекорд прошлого мая, свидетельствуют данные ICE Futures. Они поднялись на 4%.

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бизнес, россия, магнит, ашан, дикси