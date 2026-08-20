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Собянин посетил производственный комплекс "КАМАЗ" в Набережных Челнах

Собянин посетил производственный комплекс "КАМАЗ" в Набережных Челнах - 20.08.2026, ПРАЙМ

Собянин посетил производственный комплекс "КАМАЗ" в Набережных Челнах

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производственный комплекс и научно-технический центр ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:58+0300

2026-08-20T14:58+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел производственный комплекс и научно-технический центр ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах. "По поручению президента мы совместно с КАМАЗом решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны, реализуем целый ряд очень серьезных проектов", - сказал Собянин в четверг. Первый проект, по словам мэра, - это коммунальная техника. В Москве около 10 тысяч машин самых разных специализаций. "Сейчас мы выходим на современную технику, в том числе, электровакуумную технику. Заключен офсетный контракт по развитию и созданию новых современных машин", - отметил он. Собянин сообщил, что другой уникальный проект связан с производством электробусов. "Мы вместе в 2018 году создали этот проект, и сегодня электробус, который здесь на КАМАЗе создан и производится, является лучшим в Европе и лучшим в нашей стране. Сегодня уже 2,5 тысяч машин обслуживают миллионы пассажиров", - сказал мэр. "Отдельная благодарность КАМАЗу за то, что мы вместе спасли завод "Москвич", по сути дела, заново его создали, заново создали новые машины, которые производятся уже под брендом "Москвич", - добавил Собянин. Отдельное направление, помимо этого, - это совместные разработки с точки зрения конструкторских бюро, совместных предприятий в Москве, создание единой экосистемы. Мэр отметил, что сотрудничество Москвы и КАМАЗа "дает большую синергию". Собянин сообщил, что на московский транспорт, на производство коммунальной техники, пассажирских автобусов работают десятки тысяч людей на различных предприятиях. Мэр Москвы выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову: "У нас с республикой давние связи, давние проекты, которые мы реализуем во всех областях социально-экономического развития. И это помогает нам пройти самые сложные периоды в нашей жизни. Мы всегда рядом, всегда друг друга поддерживаем, всегда находим возможности для движения вперед. И Татарстан, и Москва сегодня являются лидерами страны по экономическому развитию, по развитию высоких технологий". В свою очередь Минниханов отметил, что Москва является самым крупным потребителем предприятий региона. Он добавил, что Москва стала образцом, и многие решения, реализованные в городе, "перешли" в регион. "Москва для нас очень крупный заказчик и очень интересный заказчик, потому что каждый контакт мы решаем какую-то сверхзадачу. Создать электробус. Мы, конечно, занимались над этой темой, но когда те требования, которые Москва выставила, - создать электробус самого хай-тек уровня, это был для нас вызов. Мы этим раньше не занимались. Справились с задачей, и продолжаем (его) развивать", - сказал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когонин. Как сообщается в материалах мэрии, правительство Москвы, начиная с 2018 года, является крупнейшим заказчиком городского транспорта, производимого КАМАЗом, а заключаемые городом контракты жизненного цикла задают предприятию устойчивый горизонт планирования до 15 лет вперед, недоступный при разовых закупках. В результате доля Москвы в общем объеме производства КАМАЗа достигает почти 95% в сегменте электробусов и около 60% - в сегменте автобусов. Это делает столичный заказ системообразующим для всей группы компаний ПАО "КАМАЗ", которая включает более 100 предприятий в России, СНГ и дальнем зарубежье. В парке Московского транспорта и городского хозяйства столицы работает свыше 15 тысяч единиц техники КАМАЗ, в том числе свыше 2,5 тысяч электробусов, порядка 2,4 тысячи автобусов и более 10 тысяч единиц коммунальной и дорожной техники. В производстве техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов страны. Стабильный заказ со стороны Москвы позволил КАМАЗу разработать новую для России модель общественного транспорта - городской электробус. На основной производственной площадке ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах действует научно-технический центр, в котором разрабатывается проектная документация, а перспективные модели техники проходят обкатку и доработку перед запуском в серию. Здесь была разработана первая модель электробуса, с которой в 2018 году началось развитие современного и экологичного вида транспорта Москвы, и все последующие модели, включая новейший электробус КАМАЗ-52222 поколения А5. Основные сборочные работы по серийному производству электробусов выполняются на дочернем предприятии КАМАЗа ПАО "НЕФАЗ" в городе Нефтекамске Республики Башкортостан. Предприятием, на котором завершается производственный цикл создания электробуса, поставляемого КАМАЗом для столицы, является Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Таким образом, заказ Москвы связывает в единый технологический контур предприятия разных регионов России. Правительство Москвы планирует закупки городского транспорта на годы вперед - контракты предусматривают не только поставку, но и полное сервисное обслуживание техники на протяжении всего срока эксплуатации: 15 лет для электробусов и 7 лет для автобусов. По действующему контракту на 2026-2027 годы КАМАЗ поставит в Москву 700 электробусов поколения А5, а с 2027 по 2030 годы запланирована поставка еще более 2 тысяч электробусов и свыше 700 автобусов. Долгосрочное техническое задание правительства Москвы - с активным участием города в его разработке - стало условием, при котором отечественный производитель смог создать электробус КАМАЗ-52222 поколения А5: запас хода вырос с 55 до 100 км, емкость тяговых аккумуляторов увеличилась в 2,3 раза при том же весе батареи, появились улучшенная климатическая система и адаптивное освещение салона. Помимо этого, долгосрочный заказ Москвы на электробусы и автобусы стимулирует развитие целого ряда смежных отраслей отечественной промышленности - от электрохимии и микроэлектроники до химической, стекольной, резинотехнической и полимерной промышленности. Доля российского оборудования и комплектующих в электробусах составляет почти 95%.

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