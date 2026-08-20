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Рейс на Соловки планируют сделать одним из первых для Ил-114-300

Рейс на Соловки планируют сделать одним из первых для Ил-114-300 - 20.08.2026, ПРАЙМ

Рейс на Соловки планируют сделать одним из первых для Ил-114-300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Рейс на Соловки планируется сделать одним из первых для самолета Ил-114-300, передача которого авиакомпании "2-й... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T19:57+0300

2026-08-20T19:57+0300

2026-08-20T19:57+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Рейс на Соловки планируется сделать одним из первых для самолета Ил-114-300, передача которого авиакомпании "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" ожидается до конца 2026 года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ранее в пресс-службе "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК, входит в ВЭБ.РФ) РИА Новости сообщали, что передача первого российского самолета Ил-114-300 авиакомпании "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" ожидается по плану - до конца текущего года. Цыбульский в своем Telegram-канале сообщил, что на Соловецкий архипелаг прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам губернатора, патриарх оценил, как преобразился аэродром, ведь именно отсюда начинается знакомство гостей с культурно-исторической святыней. "В предыдущие годы в аэропорту реализован крупный инфраструктурный проект по реконструкции, в том числе обновлена взлетно-посадочная полоса и пассажирский терминал. Кроме того, Архангельская область стала первым эксплуатантом Ил-114-300 — отечественного самолета, созданного в том числе под задачи Севера и Арктики. Одним из первых планируем сделать рейс как раз на Соловки", - написал губернатор. Ранее директор по развитию авиакомпании "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" Никита Селецкий сообщал РИА Новости, что самолет Ил-114-300 будет использоваться на маршрутах в пределах Архангельской области, а также для авиасообщения с соседними регионами. ГТЛК в июне на площадке ПМЭФ договорилась с авиакомпанией "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" ("Арктические авиалинии") о поставке трех самолетов Ил-114-300. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

архангельская область

арктика

франция

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бизнес, россия, архангельская область, арктика, франция, вэб