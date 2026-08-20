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Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 32,88 рубля - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 32,88 рубля
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 32,88 рубля - 20.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 32,88 рубля
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия текущего года в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:34+0300
2026-08-20T15:34+0300
бизнес
рынок
татарстан
татнефть
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия текущего года в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, сообщает компания. "Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: установить общий размер дивиденда по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года: на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам первого полугодия состоится 23 сентября в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 23 сентября повторное планируется созвать 30 сентября с такой же повесткой, уточнили в компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 октября. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2026 года выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 152,978 миллиарда рублей. Отчетность по МСФО за указанный период "Татнефть" пока не опубликовала. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2025 года в размере 11,61 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
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192
40
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бизнес, рынок, татарстан, татнефть
Бизнес, Рынок, ТАТАРСТАН, Татнефть
15:34 20.08.2026
 
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 32,88 рубля

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32,88 рубля

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия текущего года в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, сообщает компания.
"Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: установить общий размер дивиденда по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года: на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек", - говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам первого полугодия состоится 23 сентября в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 23 сентября повторное планируется созвать 30 сентября с такой же повесткой, уточнили в компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 октября.
Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше.
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2026 года выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 152,978 миллиарда рублей. Отчетность по МСФО за указанный период "Татнефть" пока не опубликовала.
В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2025 года в размере 11,61 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции.
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
 
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