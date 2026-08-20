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Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США
Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США - 20.08.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло до 210 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:18+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло до 210 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы министерство труда США в среду, 20 августа, в 15.30 мск. Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, сократилось на 13 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,777 миллиона.
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мировая экономика, сша
Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США
Trading Economics: число заявок на пособие по безработице в США выросло до 210 тысяч
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло до 210 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы министерство труда США в среду, 20 августа, в 15.30 мск.
Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, сократилось на 13 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,777 миллиона.