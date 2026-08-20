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Американские фондовые индексы снижаются в четверг - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Американские фондовые индексы снижаются в четверг
Американские фондовые индексы снижаются в четверг - 20.08.2026, ПРАЙМ
Американские фондовые индексы снижаются в четверг
Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:14+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, следует из данных торгов. По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 53 120,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,46%, до 26 209,45 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,25, до 7689,06 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости. Акции Walmart падают в цене почти на 9%, так как показатель сопоставимых продаж ритейлера оказался хуже ожиданий аналитиков. В то же время выручка Walmart превысила прогнозы. Кроме того, американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba дешевеют на 3% - компания ранее сообщила о падении чистой прибыли в четыре раза по итогам первого квартала текущего финансового года. Также в четверг была опубликована еженедельная статистика по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 августа неожиданно снизилось и составило 206 тысяч. Рынки также находятся в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет на следующей неделе. Это будет первое выступление текущего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша в рамках симпозиума, инвесторы рассчитывают получить указания относительно дальнейших действий регулятора.
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рынок, торги, индексы, сша, walmart, dow jones, alibaba, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Walmart, Dow Jones, Alibaba, Nasdaq Composite
17:14 20.08.2026
 
Американские фондовые индексы снижаются в четверг

Биржи США закрылись снижением на корпоративных новостях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 53 120,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,46%, до 26 209,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25, до 7689,06 пункта.
Инвесторы оценивают корпоративные новости. Акции Walmart падают в цене почти на 9%, так как показатель сопоставимых продаж ритейлера оказался хуже ожиданий аналитиков. В то же время выручка Walmart превысила прогнозы.
Кроме того, американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba дешевеют на 3% - компания ранее сообщила о падении чистой прибыли в четыре раза по итогам первого квартала текущего финансового года.
Также в четверг была опубликована еженедельная статистика по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 августа неожиданно снизилось и составило 206 тысяч.
Рынки также находятся в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет на следующей неделе. Это будет первое выступление текущего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша в рамках симпозиума, инвесторы рассчитывают получить указания относительно дальнейших действий регулятора.
 
РынокТоргиИндексыСШАWalmartDow JonesAlibabaNasdaq Composite
 
 
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