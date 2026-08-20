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СМИ: стартап США привлек миллиард долларов на создание гиперзвуковых ракет - 20.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: стартап США привлек миллиард долларов на создание гиперзвуковых ракет
СМИ: стартап США привлек миллиард долларов на создание гиперзвуковых ракет - 20.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: стартап США привлек миллиард долларов на создание гиперзвуковых ракет
Американский стартап Castelion привлек более 1 миллиарда долларов инвестиций на разработку новых гиперзвуковых ракет и боеприпасов для ПВО, а также на... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:22+0300
2026-08-20T10:22+0300
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технологии
сша
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американский стартап Castelion привлек более 1 миллиарда долларов инвестиций на разработку новых гиперзвуковых ракет и боеприпасов для ПВО, а также на расширение планируемого производства ракет Blackbeard, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее газета Washington Post писала, что министерство войны США планирует активнее привлекать технологические стартапы для восполнения запасов оружия, истощенных из-за конфликта с Ираном. "Стартап Castelion, специализирующийся на производстве ракет, привлек более чем 1 миллиард долларов инвестиций... Базирующийся в Калифорнии Castelion заявил, что воспользуется новыми инвестициями... для расширения запланированного производства гиперзвуковых ракет Blackbeard. Новый капитал также пойдет на разработку более крупного гиперзвукового оружия и ракеты ПВО для серийного производства", - говорится в сообщении газеты. Из финансовых документов Пентагона, которые ранее изучило РИА Новости, следует, что армия США запросила 122,9 миллиона долларов на разработку и испытания бюджетной гиперзвуковой ракеты для пусковой установки HIMARS. Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам. Она должна иметь 80% боевых возможностей новой, четвертой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоит значительно дешевле.
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технологии, сша, калифорния
Вооружения, Технологии, США, Калифорния
10:22 20.08.2026
 
СМИ: стартап США привлек миллиард долларов на создание гиперзвуковых ракет

WSJ: стартап США Castelion привлек миллиард долларов на создание гиперзвуковых ракет

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американский стартап Castelion привлек более 1 миллиарда долларов инвестиций на разработку новых гиперзвуковых ракет и боеприпасов для ПВО, а также на расширение планируемого производства ракет Blackbeard, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее газета Washington Post писала, что министерство войны США планирует активнее привлекать технологические стартапы для восполнения запасов оружия, истощенных из-за конфликта с Ираном.
"Стартап Castelion, специализирующийся на производстве ракет, привлек более чем 1 миллиард долларов инвестиций... Базирующийся в Калифорнии Castelion заявил, что воспользуется новыми инвестициями... для расширения запланированного производства гиперзвуковых ракет Blackbeard. Новый капитал также пойдет на разработку более крупного гиперзвукового оружия и ракеты ПВО для серийного производства", - говорится в сообщении газеты.
Из финансовых документов Пентагона, которые ранее изучило РИА Новости, следует, что армия США запросила 122,9 миллиона долларов на разработку и испытания бюджетной гиперзвуковой ракеты для пусковой установки HIMARS.
Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам. Она должна иметь 80% боевых возможностей новой, четвертой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоит значительно дешевле.
 
ВооруженияТехнологииСШАКалифорния
 
 
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