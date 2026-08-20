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Стоимость биткоина в ночь на четверг достигла $70 тысяч

Стоимость биткоина в ночь на четверг достигла $70 тысяч - 20.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина в ночь на четверг достигла $70 тысяч

Стоимость биткоина в ночь на четверг достигала отметку в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T01:32+0300

2026-08-20T01:32+0300

2026-08-20T01:32+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ночь на четверг достигала отметку в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.08 мск дорожал на 7,32% за сутки - до 70 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 7,51% - в среднем до 69 401,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, binance, coinmarketcap