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Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов

Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов - 20.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов

Стоимость биткоина в четверг утром растет примерно на 11%, показатель превысил 71 тысячу долларов впервые с начала июня, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:38+0300

2026-08-20T11:38+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг утром растет примерно на 11%, показатель превысил 71 тысячу долларов впервые с начала июня, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.15 мск дорожал на 10,91% за сутки - до 71 276,06 доллара, показатель превышает отметку в 71 тысячу долларов впервые со 2 июня. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 11,02% - в среднем до 71 254,81 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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финансы, binance, coinmarketcap