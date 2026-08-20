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В России появятся почти 400 новых ГОСТов в строительстве

В России появятся почти 400 новых ГОСТов в строительстве - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России появятся почти 400 новых ГОСТов в строительстве

Росстандарт планирует разработать почти 400 ГОСТов в сфере строительства в 2026-2027 годах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:23+0300

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росстандарт

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росстандарт планирует разработать почти 400 ГОСТов в сфере строительства в 2026-2027 годах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства. "В программу национальной стандартизации на 2026 год включено более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью, а всего на 2026-2027 годы запланирована разработка 373 документов", – рассказали в Росстандарте. Например, в ведомстве подготовили проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Другой документ будет классифицировать виды работ при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Еще в одном проекте стандарта устанавливаются единые требования к цифровым программным комплексам, которые используются для оценки технического состояния домов. "Кроме того, в разработке находится серия стандартов для технологий умного дома, устанавливающих требования к интеллектуальным приборам учета тепла, газа, электроэнергии и воды. Еще одно направление - стандарты на современные строительные технологии и инженерные системы, включая дистанционный мониторинг строительства, устройство внутренних инженерных сетей, систем отопления, вентиляции и водоснабжения, а также новые требования к выполнению отделочных работ", - перечислили в Росстандарте. На данный момент в федеральном информационном фонде стандартов зарегистрированы более 1,5 тысяч стандартов, которые охватывают все этапы жизненного цикла объектов, от проектирования и строительства до эксплуатации, капитального ремонта, инженерных систем и строительных материалов, добавили в ведомстве.

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