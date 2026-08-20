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Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства

Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства - 20.08.2026, ПРАЙМ

Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в мае по иску Генеральной прокуратуры России взыскала с владельцев мурманских | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:18+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в мае по иску Генеральной прокуратуры России взыскала с владельцев мурманских рыбопромысловых компаний, подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному, около 43,1 миллиарда рублей ущерба и в счет его частичного возмещения обратила эти компании в доход государства. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков Задворного, его жены Карины Задворной, его дочери Карины Задворной и Андрея Борецкого на решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. "Решение... оставить без изменения, апелляционные жалобы... без удовлетворения", - огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Елена Мартынова.

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