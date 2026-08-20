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Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства
Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства - 20.08.2026, ПРАЙМ
Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в мае по иску Генеральной прокуратуры России взыскала с владельцев мурманских | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:18+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в мае по иску Генеральной прокуратуры России взыскала с владельцев мурманских рыбопромысловых компаний, подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному, около 43,1 миллиарда рублей ущерба и в счет его частичного возмещения обратила эти компании в доход государства. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков Задворного, его жены Карины Задворной, его дочери Карины Задворной и Андрея Борецкого на решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. "Решение... оставить без изменения, апелляционные жалобы... без удовлетворения", - огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Елена Мартынова.
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бизнес, россия, москва
Суд утвердил передачу рыболовных компаний Задворного в доход государства
Апелляция утвердила передачу России рыболовных компаний Задворного в счет ущерба
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая в мае по иску Генеральной прокуратуры России взыскала с владельцев мурманских рыбопромысловых компаний, подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному, около 43,1 миллиарда рублей ущерба и в счет его частичного возмещения обратила эти компании в доход государства.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков Задворного, его жены Карины Задворной, его дочери Карины Задворной и Андрея Борецкого на решение Арбитражного суда Москвы
, после чего оно вступило в законную силу.
"Решение... оставить без изменения, апелляционные жалобы... без удовлетворения", - огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Елена Мартынова.