https://1prime.ru/20260820/sud-872550704.html

Суд в Москве оставил без движения иск МОЭК к посольству Украины

Суд в Москве оставил без движения иск МОЭК к посольству Украины - 20.08.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве оставил без движения иск МОЭК к посольству Украины

Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:28+0300

2026-08-20T15:28+0300

2026-08-20T15:28+0300

россия

украина

москва

моэк

газпром

газпром энергохолдинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872550704.jpg?1787228907

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исковое заявление, поступившее в суд 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений. Истец, в частности, не приложил к нему доказательства направления ответчику копии иска и приложенных к нему документов и уплаты госпошлины. Устранить недочеты МОЭК должна до 18 сентября. В этом иске заявлены требования о взыскании более 7,9 миллиона рублей задолженности по договору теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период с января по апрель 2026 года и пени за нарушение сроков оплаты, начисленные за период с 21 февраля по 23 июля 2026 года. Все предыдущие споры МОЭК с посольством Украины связаны с двумя договорами 2009 года на обеспечение теплом и горячей водой. Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины более 48 миллионов рублей долга по этим договорам. В настоящее время принят к производству, но еще не рассмотрен иск на сумму около 5,5 миллиона рублей. Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 15 исков. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, моэк, газпром, газпром энергохолдинг