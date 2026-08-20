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Фармкомпания Bayer выиграла суд у российских производителей "Ривароксабана"

Фармкомпания Bayer выиграла суд у российских производителей "Ривароксабана" - 20.08.2026, ПРАЙМ

Фармкомпания Bayer выиграла суд у российских производителей "Ривароксабана"

Арбитражный суд Москвы по иску немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer признал, что ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик" и АО "Биопрепарат", выпускающие... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:36+0300

2026-08-20T17:36+0300

2026-08-20T17:37+0300

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bayer

"промомед"

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer признал, что ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик" и АО "Биопрепарат", выпускающие и реализующие препарат "Ривароксабан", нарушили права истца на изобретение формулы соединения, обладающего антитромботической активностью, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Изобретение Bayer касается действующего вещества "ривароксабан", которое применяется в его оригинальном и популярном в России препарате "Ксарелто". В иске, поданном еще в августе 2024 года, Bayer просил признать факт нарушения и взыскать солидарно с "Промомеда" и "Биохимика" около 13 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично. Он признал действия "Промомеда" и "Биохимика" по использованию охраняемого патентом изобретения истца путем изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот лекарственного препарата "Ривароксабан" в период с 28 июня до 4 декабря 2024 года, когда действовал патент Bayer, нарушением его исключительного права на изобретение. Суд взыскал с этих ответчиков солидарно более 6,3 миллиона рублей, половину суммы иска. Суд также признал действия "Биопрепарата" по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот "Ривароксабан" в тот же период нарушением права Bayer. Со всех троих ответчиков взысканы расходы на проведение экспертизы. Bayer в 2021 году сообщал, что его оборот в России в 2020 году вырос на 17%, до 888 миллионов евро, причем существенный вклад в рост продаж внес "Ксарелто", который стал применяться в том числе и для профилактики распространенных тромбоэмболических осложнений у пациентов с коронавирусом. "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 360 лекарственных препаратов. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.

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бизнес, россия, саранск, bayer, "промомед"