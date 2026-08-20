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Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"

Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье" - 20.08.2026, ПРАЙМ

Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"

Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:53+0300

2026-08-20T17:53+0300

2026-08-20T17:53+0300

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании "Подмосковье" (Подольск) Павла Миланова и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 512,8 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Ранее Миланов и другие контролировавшие компанию лица были привлечены к субсидиарной ответственности. Основанием послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов СК "Подмосковье". Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, напоминает АСВ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, банки, агентство по страхованию вкладов, асв, ск рф