Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье" - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/sud-872558917.html
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье" - 20.08.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"
Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:53+0300
2026-08-20T17:53+0300
финансы
бизнес
банки
агентство по страхованию вкладов
асв
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872558917.jpg?1787237635
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании "Подмосковье" (Подольск) Павла Миланова и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 512,8 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Ранее Миланов и другие контролировавшие компанию лица были привлечены к субсидиарной ответственности. Основанием послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов СК "Подмосковье". Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, напоминает АСВ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, агентство по страхованию вкладов, асв, ск рф
Финансы, Бизнес, Банки, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, СК РФ
17:53 20.08.2026
 
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"

Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье" Павла Миланова

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании "Подмосковье" (Подольск) Павла Миланова и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ.
"Требования страховой компании в размере 512,8 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Ранее Миланов и другие контролировавшие компанию лица были привлечены к субсидиарной ответственности. Основанием послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов СК "Подмосковье".
Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, напоминает АСВ.
 
ФинансыБизнесБанкиАгентство по страхованию вкладовАСВСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала