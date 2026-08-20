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Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье" - 20.08.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"
Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:53+0300
2026-08-20T17:53+0300
2026-08-20T17:53+0300
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании "Подмосковье" (Подольск) Павла Миланова и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ.
"Требования страховой компании в размере 512,8 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Ранее Миланов и другие контролировавшие компанию лица были привлечены к субсидиарной ответственности. Основанием послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов СК "Подмосковье".
Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, напоминает АСВ.
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финансы, бизнес, банки, агентство по страхованию вкладов, асв, ск рф
Финансы, Бизнес, Банки, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, СК РФ
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье"
Суд признал банкротом бывшего бенефициара СК "Подмосковье" Павла Миланова
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Саратовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании "Подмосковье" (Подольск) Павла Миланова и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ.
"Требования страховой компании в размере 512,8 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Ранее Миланов и другие контролировавшие компанию лица были привлечены к субсидиарной ответственности. Основанием послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов СК "Подмосковье".
Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, напоминает АСВ.