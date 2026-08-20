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В Новгородской области частично восстановили электроснабжение

В Новгородской области частично восстановили электроснабжение - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Новгородской области частично восстановили электроснабжение

Электричество восстановлено у 80% оставшихся без света после непогоды жителей Новгородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад". | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:30+0300

2026-08-20T09:30+0300

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россия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Электричество восстановлено у 80% оставшихся без света после непогоды жителей Новгородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад". Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек. "Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение 80% обесточенных из-за шторма потребителей в Новгородской области. Электроснабжение восстановлено в 290 населенных пунктах",- говорится в сообщении. Уточняется, что работают 46 бригад и 48 единиц спецтехники. В Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" действует особый режим.

новгородская область

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россия, новгородская область