https://1prime.ru/20260820/svet-872532855.html
В Новгородской области частично восстановили электроснабжение
В Новгородской области частично восстановили электроснабжение - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Новгородской области частично восстановили электроснабжение
Электричество восстановлено у 80% оставшихся без света после непогоды жителей Новгородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад". | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:30+0300
2026-08-20T09:30+0300
2026-08-20T09:36+0300
россия
новгородская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872532855.jpg?1787207777
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Электричество восстановлено у 80% оставшихся без света после непогоды жителей Новгородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад". Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек. "Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение 80% обесточенных из-за шторма потребителей в Новгородской области. Электроснабжение восстановлено в 290 населенных пунктах",- говорится в сообщении. Уточняется, что работают 46 бригад и 48 единиц спецтехники. В Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" действует особый режим.
новгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область
РОССИЯ, Новгородская область
В Новгородской области частично восстановили электроснабжение
Электричество восстановили у 80% оставшихся без света жителей Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Электричество восстановлено у 80% оставшихся без света после непогоды жителей Новгородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек.
"Россети Северо-Запад" восстановили электроснабжение 80% обесточенных из-за шторма потребителей в Новгородской области. Электроснабжение восстановлено в 290 населенных пунктах",- говорится в сообщении.
Уточняется, что работают 46 бригад и 48 единиц спецтехники. В Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" действует особый режим.