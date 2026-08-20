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"Экономический День Д": Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной изоляцией - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Экономический День Д": Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной изоляцией
"Экономический День Д": Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной изоляцией - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Экономический День Д": Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной изоляцией
Президент США Дональд Трамп назвал экономическую операцию против Ирана "изоляцией беспрецедентного масштаба", призвал союзников присоединиться к Вашингтону. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:44+0300
2026-08-20T08:44+0300
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал экономическую операцию против Ирана "изоляцией беспрецедентного масштаба", призвал союзников присоединиться к Вашингтону. "Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба", – написал он в Truth Social. "Это будет экономический "День Д" (по аналогии с датой высадки союзных войск в Нормандии - ред.") и нам необходимо, чтобы все наши союзники встали вместе с США, чтобы изолировать и победить иранскую угрозу", – добавил он.
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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп
08:44 20.08.2026
 
"Экономический День Д": Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной изоляцией

Трамп назвал экономическую операцию против Ирана изоляцией беспрецедентного масштаба

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 20 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал экономическую операцию против Ирана "изоляцией беспрецедентного масштаба", призвал союзников присоединиться к Вашингтону.
"Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба", – написал он в Truth Social.
"Это будет экономический "День Д" (по аналогии с датой высадки союзных войск в Нормандии - ред.") и нам необходимо, чтобы все наши союзники встали вместе с США, чтобы изолировать и победить иранскую угрозу", – добавил он.
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
США взяли курс на экономическое "удушение" Ирана, пишет CNN
Вчера, 12:42
 
Мировая экономикаСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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