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Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана
Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана - 20.08.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана
Любая страна, позволяющая своим компаниям и учреждениям поддерживать Иран, столкнется с экономическими последствиями со стороны Вашингтона, пригрозил президент... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:47+0300
2026-08-20T08:47+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Любая страна, позволяющая своим компаниям и учреждениям поддерживать Иран, столкнется с экономическими последствиями со стороны Вашингтона, пригрозил президент США Дональд Трамп. "Любая страна, которая позволяет своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану какую-либо помощь, позволяющую ему выживать, сама столкнется с огромными экономическими последствиями", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что США намерены остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и иные меры поддержки Тегерана.
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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
08:47 20.08.2026
 
Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана

Трамп: любая страна, поддерживающая Иран, столкнется с экономическими последствиями

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Любая страна, позволяющая своим компаниям и учреждениям поддерживать Иран, столкнется с экономическими последствиями со стороны Вашингтона, пригрозил президент США Дональд Трамп.
"Любая страна, которая позволяет своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану какую-либо помощь, позволяющую ему выживать, сама столкнется с огромными экономическими последствиями", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что США намерены остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и иные меры поддержки Тегерана.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
"Экономический День Д": Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной изоляцией
08:44
 
Мировая экономикаИРАНСШАДональд Трамп
 
 
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