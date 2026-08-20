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Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана
Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана - 20.08.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана
Любая страна, позволяющая своим компаниям и учреждениям поддерживать Иран, столкнется с экономическими последствиями со стороны Вашингтона, пригрозил президент... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:47+0300
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ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Любая страна, позволяющая своим компаниям и учреждениям поддерживать Иран, столкнется с экономическими последствиями со стороны Вашингтона, пригрозил президент США Дональд Трамп. "Любая страна, которая позволяет своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану какую-либо помощь, позволяющую ему выживать, сама столкнется с огромными экономическими последствиями", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что США намерены остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и иные меры поддержки Тегерана.
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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил экономическими последствиями за поддержку Ирана
Трамп: любая страна, поддерживающая Иран, столкнется с экономическими последствиями