Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260820/tsb-872536738.html
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 19 августа составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:44+0300
2026-08-20T10:44+0300
экономика
рынок
финансы
россия
минфин
банк россии
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869658897_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_33de5f997d418ae6ed359e9baf2c5f48.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 19 августа составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 августа по 4 сентября на 136,17 миллиарда рублей (по 6,5 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869658897_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8c4359670b93c7a219295bc67f6e8ffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Банк России, ФНБ
10:44 20.08.2026
 
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей

Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 августа на 5,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 19 августа составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 августа по 4 сентября на 136,17 миллиарда рублей (по 6,5 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМинфинБанк РоссииФНБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала