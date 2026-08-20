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ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 19 августа составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:44+0300
2026-08-20T10:44+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 19 августа составил 5,9 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 августа по 4 сентября на 136,17 миллиарда рублей (по 6,5 миллиарда в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
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рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Банк России, ФНБ
ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 5,9 миллиарда рублей
Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 августа на 5,9 миллиарда рублей