Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/tsb-872538981.html
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" - 20.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец"
Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные -... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:35+0300
2026-08-20T11:37+0300
финансы
банки
георгий победоносец
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872538981.jpg?1787215077
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные - номиналом 100 рублей, сообщил регулятор. "Банк России 21 августа 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 100 рублей; золотую номиналом 100 рублей; золотую номиналом 200 рублей; золотую номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 1000 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Золотые монеты номиналом 100 рублей (15,55 грамма, проба – 999), 200 рублей (31,1 грамма, проба – 999), а также 10 000 рублей (1000 граммов, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30, 33 и 100 миллиметров соответственно. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номиналы монет "100 Рублей", "200 Рублей" и "10000 Рублей", дата "2026 г.". На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Серебряная монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом до 100 штук, золотые монеты номиналами 100 и 200 рублей - до 100 тысяч штук, золотая монета номиналом 10 тысяч рублей - до 100 штук. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, георгий победоносец, банк россии
Финансы, Банки, Георгий Победоносец, Банк России
11:35 20.08.2026 (обновлено: 11:37 20.08.2026)
 
ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные - номиналом 100 рублей, сообщил регулятор.
"Банк России 21 августа 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 100 рублей; золотую номиналом 100 рублей; золотую номиналом 200 рублей; золотую номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 1000 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Золотые монеты номиналом 100 рублей (15,55 грамма, проба – 999), 200 рублей (31,1 грамма, проба – 999), а также 10 000 рублей (1000 граммов, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30, 33 и 100 миллиметров соответственно.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номиналы монет "100 Рублей", "200 Рублей" и "10000 Рублей", дата "2026 г.".
На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая.
Серебряная монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом до 100 штук, золотые монеты номиналами 100 и 200 рублей - до 100 тысяч штук, золотая монета номиналом 10 тысяч рублей - до 100 штук.
Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".
 
ФинансыБанкиГеоргий ПобедоносецБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала