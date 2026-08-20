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ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" - 20.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец"

Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные -... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:35+0300

2026-08-20T11:35+0300

2026-08-20T11:37+0300

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георгий победоносец

банк россии

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные - номиналом 100 рублей, сообщил регулятор. "Банк России 21 августа 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 100 рублей; золотую номиналом 100 рублей; золотую номиналом 200 рублей; золотую номиналом 10 000 рублей", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 1000 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Золотые монеты номиналом 100 рублей (15,55 грамма, проба – 999), 200 рублей (31,1 грамма, проба – 999), а также 10 000 рублей (1000 граммов, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30, 33 и 100 миллиметров соответственно. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номиналы монет "100 Рублей", "200 Рублей" и "10000 Рублей", дата "2026 г.". На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Серебряная монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом до 100 штук, золотые монеты номиналами 100 и 200 рублей - до 100 тысяч штук, золотая монета номиналом 10 тысяч рублей - до 100 штук. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, георгий победоносец, банк россии