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ЦБ расширил перечень документов для признания квалификации инвестора

ЦБ расширил перечень документов для признания квалификации инвестора - 20.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ расширил перечень документов для признания квалификации инвестора

Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям, с 31 августа этот статус можно подтвердить на... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T19:12+0300

2026-08-20T19:12+0300

2026-08-20T19:19+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям, с 31 августа этот статус можно подтвердить на специальном экзамене по знаниям о финансовом рынке, следует из сообщения регулятора. "Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Ранее учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками, например CFA. Новые правила вступают в силу с 31 августа", - сообщает ЦБ РФ. "Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, необходимо сдать специальный экзамен. Его успешное прохождение подтверждается сертификатом "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или "Инвестиционным сертификатом Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)". Также допускаются сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)", - также сообщает регулятор. Если у инвестора есть подобные документы, то брокер или управляющая компания могут признать его квалифицированным инвестором, ему не нужно соответствовать другим требованиям, поясняет ЦБ. "Прохождение специального экзамена сделает доступнее и осмысленнее путь к статусу "квала". Его можно будет получить не за счет крупной суммы на счетах или высокого дохода, а за счет собственных знаний. Этой возможности ждали многие инвесторы. При этом наша цель – не нарастить количество квалифицированных инвесторов на бумаге, а стимулировать людей учиться. Их реальный уровень подготовки гораздо важнее цифр. Мы хотим, чтобы на рынок выходили инвесторы, которые действительно понимают риски и умеют работать со сложными инструментами", – отметил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. При этом статус квалифицированного инвестора можно получить и по другим основаниям. Среди них – достаточный доход за последние 2 года или размер имущества, опыт работы в организации на рынке ценных бумаг или опыт самостоятельного инвестирования, профильное образование, также возможна комбинация критериев, добавляет ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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