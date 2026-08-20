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Цифровыми рублями можно будет оплачивать товары на маркетплейсах - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Цифровыми рублями можно будет оплачивать товары на маркетплейсах
Цифровыми рублями можно будет оплачивать товары на маркетплейсах - 20.08.2026, ПРАЙМ
Цифровыми рублями можно будет оплачивать товары на маркетплейсах
Оплата цифровыми рублями товаров на маркетплейсах технически возможна, однако запуск таких платежей зависит от бизнес-модели площадки, сообщила в интервью РИА... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:27+0300
2026-08-20T21:38+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Оплата цифровыми рублями товаров на маркетплейсах технически возможна, однако запуск таких платежей зависит от бизнес-модели площадки, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила Бакина РИА Новости. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. "С технической точки зрения такая возможность есть - оплата в интернет-магазинах реализована. Однако по факту многое зависит от бизнес-модели самого маркетплейса", - прокомментировала она вопрос о возможности оплаты цифровыми рублями товаров на маркетплейсах. Директор департамента ЦБ пояснила, что в этом вопросе важно, выступает ли маркетплейс площадкой, где взаимодействуют продавец и покупатель, или как самостоятельный продавец, и наступает ли по закону у него обязанность принимать цифровые рубли с 1 сентября. "Советуем следить, когда появится кнопка с логотипом цифрового рубля на маркетплейсах", - заключила она. Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 08.00 мск.
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финансы, банки
Финансы, Банки
21:27 20.08.2026 (обновлено: 21:38 20.08.2026)
 
Цифровыми рублями можно будет оплачивать товары на маркетплейсах

Глава департамента ЦБ Бакина: оплата цифровыми рублями товаров на маркетплейсах возможна

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Оплата цифровыми рублями товаров на маркетплейсах технически возможна, однако запуск таких платежей зависит от бизнес-модели площадки, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила Бакина РИА Новости.
С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
"С технической точки зрения такая возможность есть - оплата в интернет-магазинах реализована. Однако по факту многое зависит от бизнес-модели самого маркетплейса", - прокомментировала она вопрос о возможности оплаты цифровыми рублями товаров на маркетплейсах.
Директор департамента ЦБ пояснила, что в этом вопросе важно, выступает ли маркетплейс площадкой, где взаимодействуют продавец и покупатель, или как самостоятельный продавец, и наступает ли по закону у него обязанность принимать цифровые рубли с 1 сентября.
"Советуем следить, когда появится кнопка с логотипом цифрового рубля на маркетплейсах", - заключила она.
Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 08.00 мск.
 
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