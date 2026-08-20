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Рынок облигаций готовится к шторму

Рынок облигаций готовится к шторму - 20.08.2026, ПРАЙМ

Рынок облигаций готовится к шторму

Рынок корпоративных облигаций в 2026 году демонстрирует парадоксальную динамику. С одной стороны, снижение ключевой ставки до 14% создает позитивный фон для... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T06:06+0300

2026-08-20T06:06+0300

2026-08-20T06:06+0300

рынок

финансы

облигации

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рынок корпоративных облигаций в 2026 году демонстрирует парадоксальную динамику. С одной стороны, снижение ключевой ставки до 14% создает позитивный фон для длинных качественных выпусков. С другой — число дефолтов продолжает расти. За первое полугодие их допустили уже 13 компаний против 8 годом ранее. Однако паниковать рано: на рынке наблюдается некоторая селекция, при которой инвесторы стали гораздо внимательнее относиться к выбору заемщиков.На "дефолтные" компании в этом году пришлось лишь 42 миллиарда рублей публичного долга, что составляет всего 0,1% от объема всего рынка. Но почему дефолтов становится больше, несмотря на снижение ставки? Здесь работает временной лаг.Многие компании наращивали долг в расчете на более быстрое снижение стоимости денег и возможность рефинансирования. Однако реальность оказалась иной: для заемщиков с рейтингом ВВВ и ниже стоимость замены долга все еще превышает 20% годовых.Сегодня при выборе облигаций ключевыми становятся не размер купона или рейтинг, а способность компании генерировать денежный поток в текущих условиях. На что обращать внимание в первую очередь инвесторам?Это соотношение долг/EBITDA, доступ к банковскому финансированию и график погашений. Тревожными сигналами служат ухудшение платежной дисциплины и блокировки счетов налоговой службой. Рынок учит нас, что высокий купон — это часто всего лишь цена за принятый на себя риск.Главное испытание для эмитентов еще впереди. До конца 2026 года компаниям предстоит погасить около 3,4 триллионов рублей основного долга, причем 36% этой суммы приходится на четвертый квартал. Это рекордный объем рефинансирования. При этом первичный рынок не закрыт: за полугодие компании разместили облигаций на 4,5 триллиона рублей, но из них четыре триллиона пришлись на выпуски с высокими рейтингами (АА-ААА). Инвесторы готовы давать деньги, но только самым надежным заемщикам.В зоне повышенного внимания остаются сегмент высокодоходных облигаций и компании из строительства, лизинга и ритейла с высокой долговой нагрузкой. Однако рейтинг ВВ и ниже — не приговор. Доходность в 25-30% годовых в этом сегменте отражает реальную цену риска, ликвидности и возможной реструктуризации. Вопрос лишь в том, готова ли инвестор принимать эту премию за потенциальные риски.Что делать инвестору в такой ситуации? Осмотрительно диверсифицировать портфель. Не стоит выбирать исключительно между облигациями и фондами — эти инструменты решают разные задачи. Фонды денежного рынка дают мгновенную ликвидность, но их доходность будет снижаться вместе с ключевой ставкой.ОФЗ, напротив, позволяют зафиксировать высокую двузначную доходность на длительный срок и могут принести дополнительный доход при снижении ставок. Присмотреться стоит и к облигациям с плавающим купоном. Сейчас рынок дает возможность получать хорошую доходность без необходимости брать на себя избыточный кредитный риск. Это идеальное время для формирования портфеля из качественного долга, ОФЗ и инструментов денежного рынка.Автор: Дмитрий Целищев, управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст"

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2026

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Дмитрий Целищев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, облигации