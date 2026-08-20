https://1prime.ru/20260820/tselischev-872439398.html
Рынок облигаций готовится к шторму
Рынок облигаций готовится к шторму - 20.08.2026, ПРАЙМ
Рынок облигаций готовится к шторму
Рынок корпоративных облигаций в 2026 году демонстрирует парадоксальную динамику. С одной стороны, снижение ключевой ставки до 14% создает позитивный фон для... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T06:06+0300
2026-08-20T06:06+0300
2026-08-20T06:06+0300
рынок
финансы
облигации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872439398.jpg?1787195160
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рынок корпоративных облигаций в 2026 году демонстрирует парадоксальную динамику. С одной стороны, снижение ключевой ставки до 14% создает позитивный фон для длинных качественных выпусков. С другой — число дефолтов продолжает расти. За первое полугодие их допустили уже 13 компаний против 8 годом ранее. Однако паниковать рано: на рынке наблюдается некоторая селекция, при которой инвесторы стали гораздо внимательнее относиться к выбору заемщиков.На "дефолтные" компании в этом году пришлось лишь 42 миллиарда рублей публичного долга, что составляет всего 0,1% от объема всего рынка. Но почему дефолтов становится больше, несмотря на снижение ставки? Здесь работает временной лаг.Многие компании наращивали долг в расчете на более быстрое снижение стоимости денег и возможность рефинансирования. Однако реальность оказалась иной: для заемщиков с рейтингом ВВВ и ниже стоимость замены долга все еще превышает 20% годовых.Сегодня при выборе облигаций ключевыми становятся не размер купона или рейтинг, а способность компании генерировать денежный поток в текущих условиях. На что обращать внимание в первую очередь инвесторам?Это соотношение долг/EBITDA, доступ к банковскому финансированию и график погашений. Тревожными сигналами служат ухудшение платежной дисциплины и блокировки счетов налоговой службой. Рынок учит нас, что высокий купон — это часто всего лишь цена за принятый на себя риск.Главное испытание для эмитентов еще впереди. До конца 2026 года компаниям предстоит погасить около 3,4 триллионов рублей основного долга, причем 36% этой суммы приходится на четвертый квартал. Это рекордный объем рефинансирования. При этом первичный рынок не закрыт: за полугодие компании разместили облигаций на 4,5 триллиона рублей, но из них четыре триллиона пришлись на выпуски с высокими рейтингами (АА-ААА). Инвесторы готовы давать деньги, но только самым надежным заемщикам.В зоне повышенного внимания остаются сегмент высокодоходных облигаций и компании из строительства, лизинга и ритейла с высокой долговой нагрузкой. Однако рейтинг ВВ и ниже — не приговор. Доходность в 25-30% годовых в этом сегменте отражает реальную цену риска, ликвидности и возможной реструктуризации. Вопрос лишь в том, готова ли инвестор принимать эту премию за потенциальные риски.Что делать инвестору в такой ситуации? Осмотрительно диверсифицировать портфель. Не стоит выбирать исключительно между облигациями и фондами — эти инструменты решают разные задачи. Фонды денежного рынка дают мгновенную ликвидность, но их доходность будет снижаться вместе с ключевой ставкой.ОФЗ, напротив, позволяют зафиксировать высокую двузначную доходность на длительный срок и могут принести дополнительный доход при снижении ставок. Присмотреться стоит и к облигациям с плавающим купоном. Сейчас рынок дает возможность получать хорошую доходность без необходимости брать на себя избыточный кредитный риск. Это идеальное время для формирования портфеля из качественного долга, ОФЗ и инструментов денежного рынка.Автор: Дмитрий Целищев, управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст"
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Дмитрий Целищев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png
Дмитрий Целищев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Целищев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png
рынок, финансы, облигации
Рынок, Финансы, Облигации
Рынок облигаций готовится к шторму
Финансист Целищев: эмитенты должны погасить 3,4 триллиона рублей до конца года
Дмитрий Целищев
Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст"
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рынок корпоративных облигаций в 2026 году демонстрирует парадоксальную динамику. С одной стороны, снижение ключевой ставки до 14% создает позитивный фон для длинных качественных выпусков. С другой — число дефолтов продолжает расти. За первое полугодие их допустили уже 13 компаний против 8 годом ранее. Однако паниковать рано: на рынке наблюдается некоторая селекция, при которой инвесторы стали гораздо внимательнее относиться к выбору заемщиков.
На "дефолтные" компании в этом году пришлось лишь 42 миллиарда рублей публичного долга, что составляет всего 0,1% от объема всего рынка. Но почему дефолтов становится больше, несмотря на снижение ставки? Здесь работает временной лаг.
Многие компании наращивали долг в расчете на более быстрое снижение стоимости денег и возможность рефинансирования. Однако реальность оказалась иной: для заемщиков с рейтингом ВВВ и ниже стоимость замены долга все еще превышает 20% годовых.
Сегодня при выборе облигаций ключевыми становятся не размер купона или рейтинг, а способность компании генерировать денежный поток в текущих условиях. На что обращать внимание в первую очередь инвесторам?
Это соотношение долг/EBITDA, доступ к банковскому финансированию и график погашений. Тревожными сигналами служат ухудшение платежной дисциплины и блокировки счетов налоговой службой. Рынок учит нас, что высокий купон — это часто всего лишь цена за принятый на себя риск.
Главное испытание для эмитентов еще впереди. До конца 2026 года компаниям предстоит погасить около 3,4 триллионов рублей основного долга, причем 36% этой суммы приходится на четвертый квартал. Это рекордный объем рефинансирования. При этом первичный рынок не закрыт: за полугодие компании разместили облигаций на 4,5 триллиона рублей, но из них четыре триллиона пришлись на выпуски с высокими рейтингами (АА-ААА). Инвесторы готовы давать деньги, но только самым надежным заемщикам.
В зоне повышенного внимания остаются сегмент высокодоходных облигаций и компании из строительства, лизинга и ритейла с высокой долговой нагрузкой. Однако рейтинг ВВ и ниже — не приговор. Доходность в 25-30% годовых в этом сегменте отражает реальную цену риска, ликвидности и возможной реструктуризации. Вопрос лишь в том, готова ли инвестор принимать эту премию за потенциальные риски.
Что делать инвестору в такой ситуации? Осмотрительно диверсифицировать портфель. Не стоит выбирать исключительно между облигациями и фондами — эти инструменты решают разные задачи. Фонды денежного рынка дают мгновенную ликвидность, но их доходность будет снижаться вместе с ключевой ставкой.
ОФЗ, напротив, позволяют зафиксировать высокую двузначную доходность на длительный срок и могут принести дополнительный доход при снижении ставок. Присмотреться стоит и к облигациям с плавающим купоном. Сейчас рынок дает возможность получать хорошую доходность без необходимости брать на себя избыточный кредитный риск. Это идеальное время для формирования портфеля из качественного долга, ОФЗ и инструментов денежного рынка.
Автор: Дмитрий Целищев, управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст"