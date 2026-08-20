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Цены на золото могут вырасти до 5000 долларов до конца года, заявил эксперт

Цены на золото могут вырасти до 5000 долларов до конца года, заявил эксперт - 20.08.2026, ПРАЙМ

Цены на золото могут вырасти до 5000 долларов до конца года, заявил эксперт

Стоимость золота в мире может протестировать уровень 4900-5000 долларов за унцию до конца года, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:36+0300

2026-08-20T08:36+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в мире может протестировать уровень 4900-5000 долларов за унцию до конца года, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "По нашей оценке цена золота может протестировать уровень 4900-5000 долларов за унцию до конца года", - сказал он. Красноженов отметил, что наблюдается сильный спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков и золотых биржевых фондов (ETF), в том числе в Китае. На фоне запуска в июле централизованной системы клиринга по золоту, усиливается роль Гонконга как международного расчетного центра и крупнейшего мирового золотого хаба, уточнил эксперт. Кроме того, растет спрос на золото со стороны физических лиц, включая Индию и Китай. "В случае роста цен на золото до 5000 долларов за унцию и выше, цена серебра может двинутся в диапазон 75-80 долларов за унцию", - добавил он. По словам Красноженова, многое будет зависеть от развития геополитической ситуации, роста инфляционных ожиданий, риторики Федеральной резервной системы США (ФРС) и результатов промежуточных выборов в Америке в ноябре этого года.

китай

гонконг

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финансы, мировая экономика, китай, гонконг, индия, золото