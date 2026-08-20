https://1prime.ru/20260820/tsena-872547443.html

Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года

Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года - 20.08.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года

Биржевая цена кукурузы в четверг днем растет в пределах 1%, показатель достиг максимального значения с начала прошлого года, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:07+0300

2026-08-20T14:07+0300

2026-08-20T14:29+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872547443.jpg?1787225366

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в четверг днем растет в пределах 1%, показатель достиг максимального значения с начала прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 13.48 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу росла на 0,83% - до 5,0212 доллара за бушель. Показатель поднялся выше 5 долларов впервые с 24 февраля 2025 года. Кукуруза дорожает второй месяц подряд, с начала августа цена поднялась более чем на 8%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги