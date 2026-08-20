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Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года
Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года - 20.08.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года
Биржевая цена кукурузы в четверг днем растет в пределах 1%, показатель достиг максимального значения с начала прошлого года, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:07+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в четверг днем растет в пределах 1%, показатель достиг максимального значения с начала прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 13.48 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу росла на 0,83% - до 5,0212 доллара за бушель. Показатель поднялся выше 5 долларов впервые с 24 февраля 2025 года. Кукуруза дорожает второй месяц подряд, с начала августа цена поднялась более чем на 8%.
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рынок, торги
Биржевая цена на кукурузу достигла максимума с начала года
Биржевая цена кукурузы достигла максимума с начала 2025 года
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в четверг днем растет в пределах 1%, показатель достиг максимального значения с начала прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.48 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу росла на 0,83% - до 5,0212 доллара за бушель.
Показатель поднялся выше 5 долларов впервые с 24 февраля 2025 года.
Кукуруза дорожает второй месяц подряд, с начала августа цена поднялась более чем на 8%.