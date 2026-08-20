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ЦБ рассказал, как россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях

ЦБ рассказал, как россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях - 20.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, как россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях

Если россияне захотят получать зарплату в цифровых рублях, то должны будут открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета, куда ее... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:34+0300

2026-08-20T17:34+0300

2026-08-20T17:34+0300

финансы

общество

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Если россияне захотят получать зарплату в цифровых рублях, то должны будут открыть кошелек и подать работодателю заявление с указанием счета, куда ее перечислять, но у компании тоже должен быть открыт цифровой счет, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Бакина ранее в среду рассказала РИА Новости, что россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложения системно значимых банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Она подчеркнула, что для россиян использование цифрового рубля будет добровольным. "Для начала нужно открыть счет цифрового рубля. Важно, чтобы он также был открыт и у вашего работодателя. Затем вы подаете заявление с указанием счета, куда перечислять вам зарплату", - описала Бакина процесс перевода зарплаты в цифровые рубли. Она добавила, что зарплата будет выплачиваться так же, как сейчас - по реестру. "К примеру, в компании работает 10 человек, трое хотят получать зарплату в цифровых рублях, а семеро - на банковскую карту. Так и будет: работодатель отправит один реестр из трех строк на платформу Банка России, а другой - из семи строк - в коммерческий банк", - пояснила директор департамента ЦБ. В сентябре прошлого года в России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях - ее получил на свой цифровой кошелек глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В октябре того же года глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о своем желании получать зарплату в цифровом рублей наряду с другими сотрудниками ЦБ. А в июле этого года зампред регулятора Зульфия Кахруманова рассказала, что уже сделала это.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , анатолий аксаков, эльвира набиуллина, банк россии, госдума