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Цены на электричество, газ, отопление и топливо в еврозоне выросли на 10,3%

Цены на электричество, газ, отопление и топливо в еврозоне выросли на 10,3% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Цены на электричество, газ, отопление и топливо в еврозоне выросли на 10,3%

Потребительские цены на энергию, включая электричество, газ, отопление и автомобильное топливо, в еврозоне на фоне продолжающегося энергетического кризиса в... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:56+0300

2026-08-20T11:56+0300

2026-08-20T12:09+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Потребительские цены на энергию, включая электричество, газ, отопление и автомобильное топливо, в еврозоне на фоне продолжающегося энергетического кризиса в июле выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, хотя еще в феврале они снижались на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют последние данные Евростата, которые изучило РИА Новости. Согласно опубликованной статистике, в феврале цены на энергию в еврозоне были на 3,1% ниже, чем годом ранее, однако уже в марте они выросли на 5,1%, в апреле и мае - на 10,8%, в июне - на 8,5%, а в июле рост вновь ускорился до 10,3%. Таким образом, всего за пять месяцев показатель годовой энергетической инфляции изменился на 13,4 процентного пункта - с минус 3,1% в феврале до плюс 10,3% в июле. Энергия стала одним из основных факторов и ускорения общей инфляции. Ее вклад в годовую инфляцию еврозоны в июле составил 0,94 процентного пункта против отрицательного вклада в 0,30 пункта в феврале. При этом общая годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,9% с июньских 2,8%. За аналогичный период 2025 года она составляла 2%. В Евросоюзе в целом инфляция достигла 3% против 2,9% месяцем ранее и 2,4% в июле 2025 года. Наиболее существенный вклад в инфляцию в еврозоне продолжали вносить услуги - 1,55 процентного пункта. За ними следует энергия - 0,94 пункта. Продовольствие, алкоголь и табак, а также непродовольственные промышленные товары добавили по 0,23 пункта, соответственно. Самая высокая инфляция среди стран Евросоюза в июле была зарегистрирована в Румынии - 8,2%, Литве - 5,4%, а также на Кипре и в Болгарии - по 4,4%. Самые низкие показатели - в Швеции - 0,3%, Чехии - 1,3%, Дании и Венгрии - по 1,6%. Новый скачок энергетических цен происходит на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и нарушений нормальной работы энергетических рынков. Ранее Еврокомиссия характеризовала рост стоимости нефти и газа после обострения ситуации в регионе как новый "энергетический шок" для европейской экономики и предупреждала о его влиянии на потребительские цены и реальные доходы населения. После начала украинского кризиса Евросоюз последовательно сокращал закупки российских энергоресурсов и ввел многочисленные ограничения на поставки из России. В Москве неоднократно заявляли, что отказ ЕС от российских энергоносителей привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности европейской экономики.

румыния

литва

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мировая экономика, румыния, литва, кипр, ес