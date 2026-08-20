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Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях

Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях - 20.08.2026, ПРАЙМ

Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях

Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, рассказали их представители РИА Новости. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T21:49+0300

2026-08-20T21:49+0300

2026-08-20T21:49+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, рассказали их представители РИА Новости. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также регулятор реализовал возможность оплаты цифровыми рублями в интернете, поэтому маркетплейсы смогут запустить у себя оплату товаров таким способом. "Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов", - рассказали в маркетплейсе. В свою очередь в Wildberries сообщили, что "действуют в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными актами". Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, банк россии, ozon, wildberries