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Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях
Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях - 20.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях
Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, рассказали их представители РИА Новости. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:49+0300
2026-08-20T21:49+0300
бизнес
финансы
банки
банк россии
ozon
wildberries
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, рассказали их представители РИА Новости. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также регулятор реализовал возможность оплаты цифровыми рублями в интернете, поэтому маркетплейсы смогут запустить у себя оплату товаров таким способом. "Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов", - рассказали в маркетплейсе. В свою очередь в Wildberries сообщили, что "действуют в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными актами". Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
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бизнес, финансы, банки, банк россии, ozon, wildberries
Бизнес, Финансы, Банки, Банк России, Ozon, Wildberries
21:49 20.08.2026
 
Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях

Wildberries и Ozon запустят оплату товаров в цифровых рублях с 1 сентября

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, рассказали их представители РИА Новости.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также регулятор реализовал возможность оплаты цифровыми рублями в интернете, поэтому маркетплейсы смогут запустить у себя оплату товаров таким способом.
"Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов", - рассказали в маркетплейсе.
В свою очередь в Wildberries сообщили, что "действуют в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными актами".
Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.
 
БизнесФинансыБанкиБанк РоссииOzonWildberries
 
 
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