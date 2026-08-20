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Финансист подсчитал, сколько Петербург заработает на концертах Канье Уэста
Финансист подсчитал, сколько Петербург заработает на концертах Канье Уэста - 20.08.2026, ПРАЙМ
Финансист подсчитал, сколько Петербург заработает на концертах Канье Уэста
Концерты Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, дополнительно принесут городской экономике до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:18+0300
2026-08-20T08:18+0300
2026-08-20T08:20+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
канье уэст
газпром
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Концерты Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, дополнительно принесут городской экономике до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. "Эффект почувствует бизнес, поскольку любое крупное мероприятие обеспечивает место проведения большим турпотоком. Учитывая вместимость арены, то общие траты россиян превысят 3-3,5 миллиарда рублей. При этом это минимальная граница, в базовых расчетах она достигнет даже 5 миллиардов рублей", - оценивает экономист. "Однако половина из этой суммы - это стоимость билетов, которая отойдет организаторам. Поэтому город может рассчитывать лишь на дополнительные 1,5-2 миллиарда рублей в базовом прогнозе", - добавил он. Рост прибыли почувствует ресторанный бизнес, отели (в том числе частные арендодатели), транспорт и магазины. При этом нельзя забывать, что приток средств компенсируется и тратами города в виде обеспечения безопасности в этот период, который проводится за счет бюджета, подчеркивает Родин. Как сообщило РИА Новости концертное агентство Say Agency, Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербург 10 и 11 октября. Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Канье Уэст, Газпром
Финансист подсчитал, сколько Петербург заработает на концертах Канье Уэста
Финансист Родин: концерты Канье Уэста принесут Петербургу до двух миллиардов рублей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Концерты Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, дополнительно принесут городской экономике до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
"Эффект почувствует бизнес, поскольку любое крупное мероприятие обеспечивает место проведения большим турпотоком. Учитывая вместимость арены, то общие траты россиян превысят 3-3,5 миллиарда рублей. При этом это минимальная граница, в базовых расчетах она достигнет даже 5 миллиардов рублей", - оценивает экономист.
"Однако половина из этой суммы - это стоимость билетов, которая отойдет организаторам. Поэтому город может рассчитывать лишь на дополнительные 1,5-2 миллиарда рублей в базовом прогнозе", - добавил он.
Рост прибыли почувствует ресторанный бизнес, отели (в том числе частные арендодатели), транспорт и магазины. При этом нельзя забывать, что приток средств компенсируется и тратами города в виде обеспечения безопасности в этот период, который проводится за счет бюджета, подчеркивает Родин.
Как сообщило РИА Новости концертное агентство Say Agency, Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербург 10 и 11 октября.
Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.
Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.