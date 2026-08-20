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Отели Петербурга на дни концерта Канье Уэста подорожали на 20-30%
Отели Петербурга на дни концерта Канье Уэста подорожали на 20-30% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Отели Петербурга на дни концерта Канье Уэста подорожали на 20-30%
Отели и аренда квартир в Санкт-Петербурге в дни концерта Канье Уэста уже подорожали на 20-30%, однако ближе к самому событию проживание еще прибавит в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:04+0300
2026-08-20T14:04+0300
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недвижимость
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Отели и аренда квартир в Санкт-Петербурге в дни концерта Канье Уэста уже подорожали на 20-30%, однако ближе к самому событию проживание еще прибавит в стоимости, рассказал РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев. "Рынок посуточный аренды уже показывает рост и достаточно существенный. Это повторяющаяся тенденции в преддверии проведения крупных событий. Концерт Канье находит отражение на эконом и комфорт-классе в подавляющем большинстве. Сейчас отели и арендаторы подняли ценник на 20-30%, однако рост будет продолжен", - полагает эксперт. При этом многое будет решать локация. Сейчас стоимость аренды в ближайших локациях варьируется в пределах 5-20 тысяч рублей посуточно. В даты концерта этот ценник уже начинается с 30 тысяч рублей. Как сообщило РИА Новости концертное агентство Say Agency, Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербург 10 и 11 октября. Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
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Бизнес, Недвижимость, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Канье Уэст, Газпром
Отели Петербурга на дни концерта Канье Уэста подорожали на 20-30%
Отели и аренда квартир в Петербурге в дни концерта Канье Уэста подорожали на 20-30%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Отели и аренда квартир в Санкт-Петербурге в дни концерта Канье Уэста уже подорожали на 20-30%, однако ближе к самому событию проживание еще прибавит в стоимости, рассказал РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.
"Рынок посуточный аренды уже показывает рост и достаточно существенный. Это повторяющаяся тенденции в преддверии проведения крупных событий. Концерт Канье находит отражение на эконом и комфорт-классе в подавляющем большинстве. Сейчас отели и арендаторы подняли ценник на 20-30%, однако рост будет продолжен", - полагает эксперт.
При этом многое будет решать локация. Сейчас стоимость аренды в ближайших локациях варьируется в пределах 5-20 тысяч рублей посуточно. В даты концерта этот ценник уже начинается с 30 тысяч рублей.
Как сообщило РИА Новости концертное агентство Say Agency, Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербург 10 и 11 октября.
Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.
Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.