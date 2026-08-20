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Эксперт рассказала об мошеннических схемах вокруг концерта Канье Уэста
Эксперт рассказала об мошеннических схемах вокруг концерта Канье Уэста - 20.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала об мошеннических схемах вокруг концерта Канье Уэста
Мошенники на фоне ажиотажа вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в России начали обзванивать граждан и предлагать им приобрести дешевые билеты на его | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T20:48+0300
2026-08-20T20:48+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники на фоне ажиотажа вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в России начали обзванивать граждан и предлагать им приобрести дешевые билеты на его концерт, рассказала РИА Новости эксперт Народного фронта Алла Храпунова. Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. "Относительно дешевые билеты на концерт Канье Уэста в России раскупили буквально за час и сейчас их стоимость выросла в 2, а иногда и в 3 раза. Но даже не цена пугает фанатов, а отсутствие свободных билетов", - считает эксперт. По ее словам, именно на этом ажиотаже играют мошенники. "Уже сейчас фиксируются факты создания поддельных сайтов по продаже билетов, обзвоны с навязчивыми предложениями купить билеты по уникальным "акциям", рассылки сообщений в чатах и соцсетях, содержащие вредоносные ссылки. А иногда россияне даже получают на почту нарисованный билет", - добавила Храпунова. Эксперт напомнила, что агентства по продаже билетов на концерты звезд такой величины никогда не обзванивают покупателей - билеты наоборот быстро разлетаются. "Покупать билеты по ссылкам нельзя, это самая распространенная уловка. При переходе по ссылке можно потерять не только деньги за поддельные билеты, но и персональные и платежные данные", - заключила Храпунова.
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бизнес, россия, общество , санкт-петербург, канье уэст, газпром
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Эксперт рассказала об мошеннических схемах вокруг концерта Канье Уэста
Эксперт Храпунова: мошенники предлагают россиянам дешевые билеты на концерт Канье Уэста
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мошенники на фоне ажиотажа вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в России начали обзванивать граждан и предлагать им приобрести дешевые билеты на его концерт, рассказала РИА Новости эксперт Народного фронта Алла Храпунова.
Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.
"Относительно дешевые билеты на концерт Канье Уэста в России раскупили буквально за час и сейчас их стоимость выросла в 2, а иногда и в 3 раза. Но даже не цена пугает фанатов, а отсутствие свободных билетов", - считает эксперт.
По ее словам, именно на этом ажиотаже играют мошенники. "Уже сейчас фиксируются факты создания поддельных сайтов по продаже билетов, обзвоны с навязчивыми предложениями купить билеты по уникальным "акциям", рассылки сообщений в чатах и соцсетях, содержащие вредоносные ссылки. А иногда россияне даже получают на почту нарисованный билет", - добавила Храпунова.
Эксперт напомнила, что агентства по продаже билетов на концерты звезд такой величины никогда не обзванивают покупателей - билеты наоборот быстро разлетаются.
"Покупать билеты по ссылкам нельзя, это самая распространенная уловка. При переходе по ссылке можно потерять не только деньги за поддельные билеты, но и персональные и платежные данные", - заключила Храпунова.