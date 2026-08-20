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СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта

СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта - 20.08.2026, ПРАЙМ

СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта

Украине предстоит столкнуться с самой суровой зимой за время конфликта на фоне опустошения запасов ракет ПВО, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:47+0300

2026-08-20T10:47+0300

2026-08-20T10:47+0300

мировая экономика

украина

владимир зеленский

всу

зима

пво

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Украине предстоит столкнуться с самой суровой зимой за время конфликта на фоне опустошения запасов ракет ПВО, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Ранее Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа заявила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. "(Украине - ред.) из-за отсутствия средств противокатерной обороны предстоит пережить самую суровую зиму за (все время конфликта - ред)", - пишет автор.

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мировая экономика, украина, владимир зеленский, всу, зима, пво