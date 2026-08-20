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СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта - 20.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта
СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта - 20.08.2026, ПРАЙМ
СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта
Украине предстоит столкнуться с самой суровой зимой за время конфликта на фоне опустошения запасов ракет ПВО, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:47+0300
2026-08-20T10:47+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
всу
зима
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Украине предстоит столкнуться с самой суровой зимой за время конфликта на фоне опустошения запасов ракет ПВО, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Ранее Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа заявила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. "(Украине - ред.) из-за отсутствия средств противокатерной обороны предстоит пережить самую суровую зиму за (все время конфликта - ред)", - пишет автор.
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мировая экономика, украина, владимир зеленский, всу, зима, пво
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, зима, ПВО
10:47 20.08.2026
 
СМИ предрекли Украине самую суровую зиму за время конфликта

Bloomberg: Украине предстоит пережить самую суровую зиму за все время конфликта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Украине предстоит столкнуться с самой суровой зимой за время конфликта на фоне опустошения запасов ракет ПВО, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа заявила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет.
"(Украине - ред.) из-за отсутствия средств противокатерной обороны предстоит пережить самую суровую зиму за (все время конфликта - ред)", - пишет автор.
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУзимаПВО
 
 
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