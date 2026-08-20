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"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022 - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022
"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022 - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022
США и Великобритания убедили Киев отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года, когда мирное соглашение было готово на 90%, пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:13+0300
2026-08-20T12:13+0300
мировая экономика
украина
борис джонсон
the american conservative
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. США и Великобритания убедили Киев отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года, когда мирное соглашение было готово на 90%, пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.Глава украинской делегации Давид Арахамия подтвердил, что Россия была готова прекратить боевые действия в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО. "Запад на самом деле посоветовал нам не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности", — заявил он.После возвращения делегации из Стамбула в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще ничего с ними подписывать не будем и давайте просто воевать". Эту позицию поддержали также Байден, Шольц, Макрон и Драги.Бывший премьер Израиля Нафтали Беннетт, выступавший посредником, подтвердил, что прекращение огня было в пределах досягаемости, но США и Великобритания пресекли процесс. Президент Турции Эрдоган также заявил, что стороны были готовы подписать соглашение, пока Джонсон "не отказался от мирных усилий".Издание заключает, что теперь Украине придется вернуться за стол переговоров на гораздо худших условиях, чем в 2022 году. "Пришло время извиниться перед украинцами за то, что их сбили с пути переговоров", — резюмирует The American Conservative.
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мировая экономика, украина, борис джонсон, the american conservative, нато, давид арахамия, великобритания, сша, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Борис Джонсон, The American Conservative, НАТО, Давид Арахамия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Общество
12:13 20.08.2026
 
"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022

The American Conservative: США и Британия сорвали мир весной 2022 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк!Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
!Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. США и Великобритания убедили Киев отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года, когда мирное соглашение было готово на 90%, пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.
Глава украинской делегации Давид Арахамия подтвердил, что Россия была готова прекратить боевые действия в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО.
"Запад на самом деле посоветовал нам не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности", — заявил он.
После возвращения делегации из Стамбула в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще ничего с ними подписывать не будем и давайте просто воевать". Эту позицию поддержали также Байден, Шольц, Макрон и Драги.
Бывший премьер Израиля Нафтали Беннетт, выступавший посредником, подтвердил, что прекращение огня было в пределах досягаемости, но США и Великобритания пресекли процесс. Президент Турции Эрдоган также заявил, что стороны были готовы подписать соглашение, пока Джонсон "не отказался от мирных усилий".
Издание заключает, что теперь Украине придется вернуться за стол переговоров на гораздо худших условиях, чем в 2022 году.
"Пришло время извиниться перед украинцами за то, что их сбили с пути переговоров", — резюмирует The American Conservative.
 
Мировая экономикаУКРАИНАБорис ДжонсонThe American ConservativeНАТОДавид АрахамияВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАОбщество
 
 
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