https://1prime.ru/20260820/ukraina-872541147.html

"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022

"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022 - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины ещё в 2022

США и Великобритания убедили Киев отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года, когда мирное соглашение было готово на 90%, пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:13+0300

2026-08-20T12:13+0300

2026-08-20T12:13+0300

мировая экономика

украина

борис джонсон

the american conservative

нато

давид арахамия

великобритания

сша

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83043/83/830438319_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_84aacdf0ea7979d99fec6812cbedaf88.jpg

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. США и Великобритания убедили Киев отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года, когда мирное соглашение было готово на 90%, пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.Глава украинской делегации Давид Арахамия подтвердил, что Россия была готова прекратить боевые действия в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО. "Запад на самом деле посоветовал нам не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности", — заявил он.После возвращения делегации из Стамбула в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще ничего с ними подписывать не будем и давайте просто воевать". Эту позицию поддержали также Байден, Шольц, Макрон и Драги.Бывший премьер Израиля Нафтали Беннетт, выступавший посредником, подтвердил, что прекращение огня было в пределах досягаемости, но США и Великобритания пресекли процесс. Президент Турции Эрдоган также заявил, что стороны были готовы подписать соглашение, пока Джонсон "не отказался от мирных усилий".Издание заключает, что теперь Украине придется вернуться за стол переговоров на гораздо худших условиях, чем в 2022 году. "Пришло время извиниться перед украинцами за то, что их сбили с пути переговоров", — резюмирует The American Conservative.

украина

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, борис джонсон, the american conservative, нато, давид арахамия, великобритания, сша, общество