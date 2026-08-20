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Депутат Рады потребовал отставки главы Нацбанка Украины
Депутат Рады потребовал отставки главы Нацбанка Украины - 20.08.2026, ПРАЙМ
Депутат Рады потребовал отставки главы Нацбанка Украины
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал отставки главы национального банка (НБУ) Андрея Пышного в связи с ситуацией вокруг государственного "Сенс... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:08+0300
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал отставки главы национального банка (НБУ) Андрея Пышного в связи с ситуацией вокруг государственного "Сенс банка", представители которого фигурируют в новом деле Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). "Сегодня нет другого выхода, как требовать отставки Пышного", - сказал Гетманцев во время выступления в зале парламента, которое транслировал телеканал "Рада". По его словам, Пышный закрывал глаза на правонарушения в "Сенс банке". Он отметил, что проверка нацбанка в этом финучреждении выявила нарушений на 3,3 миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов), но никаких последствий для правления и наблюдательного совета банка это не повлекло. "Ирина Мудрая - правая рука Пышного, которая не только лично формировала наблюдательный совет и правление "Сеанс банка", а и брала участие в легализации денег", - добавил Гетманцев. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского. Позже НАБУ опубликовало аудио разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, получившей название "Форрест Гамп", на которых фигурирует уже отстраненная от должности замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме привлекалось руководство украинского "Сенс банка".
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банки, финансы, украина, владимир зеленский, рада, набу, нацбанк украины
Банки, Финансы, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, НАБУ, Нацбанк Украины
Депутат Рады потребовал отставки главы Нацбанка Украины
Депутат Рады Гетманцев потребовал отставки главы Нацбанка Украины из-за "Сенс банка"
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал отставки главы национального банка (НБУ) Андрея Пышного в связи с ситуацией вокруг государственного "Сенс банка", представители которого фигурируют в новом деле Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Сегодня нет другого выхода, как требовать отставки Пышного", - сказал Гетманцев во время выступления в зале парламента, которое транслировал телеканал "Рада".
По его словам, Пышный закрывал глаза на правонарушения в "Сенс банке". Он отметил, что проверка нацбанка в этом финучреждении выявила нарушений на 3,3 миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов), но никаких последствий для правления и наблюдательного совета банка это не повлекло.
"Ирина Мудрая - правая рука Пышного, которая не только лично формировала наблюдательный совет и правление "Сеанс банка", а и брала участие в легализации денег", - добавил Гетманцев.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщала, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского. Позже НАБУ опубликовало аудио разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, получившей название "Форрест Гамп", на которых фигурирует уже отстраненная от должности замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме привлекалось руководство украинского "Сенс банка".