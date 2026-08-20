Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/ukraina-872549646.html
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал западные страны не откликаться на просьбы Киева о финансировании. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:58+0300
2026-08-20T16:08+0300
запад
украина
мировая экономика
николай азаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал западные страны не откликаться на просьбы Киева о финансировании.По его словам, Запад не получает от украинского руководства объективной информации об экономическом положении страны."Сравниваешь цифры, цифры не сходятся. Врут, нахально врут причем. Почему они врут? Только ради одного: максимально вытянуть ресурсы из Запада" — сказал он в эфире YouTube-канала.Азаров добавил, что получать иностранное финансирование становится все труднее, поскольку ресурсы на Западе истощаются.Заявление прозвучало на фоне свежих данных о росте госдолга Украины, который с конца 2013 года увеличился в 16,2 раза. На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
https://1prime.ru/20260820/ukraina-872541147.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, мировая экономика, николай азаров
ЗАПАД, УКРАИНА, Мировая экономика, Николай Азаров
14:58 20.08.2026 (обновлено: 16:08 20.08.2026)
 
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада

Экс-премьер Украины Азаров: Киев вводит Запад в заблуждение ради финансирования

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал западные страны не откликаться на просьбы Киева о финансировании.
По его словам, Запад не получает от украинского руководства объективной информации об экономическом положении страны.
"Сравниваешь цифры, цифры не сходятся. Врут, нахально врут причем. Почему они врут? Только ради одного: максимально вытянуть ресурсы из Запада" — сказал он в эфире YouTube-канала.
Азаров добавил, что получать иностранное финансирование становится все труднее, поскольку ресурсы на Западе истощаются.
Заявление прозвучало на фоне свежих данных о росте госдолга Украины, который с конца 2013 года увеличился в 16,2 раза. На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
!Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
"Мир был возможен": Запад сорвал переговоры России и Украины еще в 2022 году
12:13
 
ЗАПАДУКРАИНАМировая экономикаНиколай Азаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала