https://1prime.ru/20260820/ukraina-872549646.html
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал западные страны не откликаться на просьбы Киева о финансировании. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:58+0300
2026-08-20T14:58+0300
2026-08-20T16:08+0300
запад
украина
мировая экономика
николай азаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал западные страны не откликаться на просьбы Киева о финансировании.По его словам, Запад не получает от украинского руководства объективной информации об экономическом положении страны."Сравниваешь цифры, цифры не сходятся. Врут, нахально врут причем. Почему они врут? Только ради одного: максимально вытянуть ресурсы из Запада" — сказал он в эфире YouTube-канала.Азаров добавил, что получать иностранное финансирование становится все труднее, поскольку ресурсы на Западе истощаются.Заявление прозвучало на фоне свежих данных о росте госдолга Украины, который с конца 2013 года увеличился в 16,2 раза. На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
https://1prime.ru/20260820/ukraina-872541147.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, мировая экономика, николай азаров
ЗАПАД, УКРАИНА, Мировая экономика, Николай Азаров
"Нахально врут": Азаров рассказал, как Украина выманивает деньги у Запада
Экс-премьер Украины Азаров: Киев вводит Запад в заблуждение ради финансирования