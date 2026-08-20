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Украина в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро запросила ракеты и БПЛА - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Украина в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро запросила ракеты и БПЛА
Украина в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро запросила ракеты и БПЛА - 20.08.2026, ПРАЙМ
Украина в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро запросила ракеты и БПЛА
Украина в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро пока официально направляла запросы прежде всего на ракеты, беспилотники и истребители, при... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:18+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Украина в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро пока официально направляла запросы прежде всего на ракеты, беспилотники и истребители, при этом она в любой момент может запросить также перехватчики и средства противоракетной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. "До настоящего момента запросы были сосредоточены на беспилотниках, ракетах и истребителях. Но в дальнейшем они могут перейти к другим запросам, если пожелают", - сказал Уйвари на брифинге в Брюсселе. По его словам, Украина самостоятельно определяет перечень необходимых ей вооружений в рамках так называемого product schedule - списка продукции, которая, по оценке Киева, ему необходима. Уйвари подчеркнул, что если Украина сочтет необходимыми перехватчики или противоракетные средства, она имеет возможность включить их в соответствующий запрос. "Если речь идет о перехватчиках, если речь идет о противобаллистических возможностях, у них, конечно, есть возможность это запросить", - заявил представитель ЕК. Он также добавил, что между Брюсселем и Киевом постоянно идут технические переговоры по новым вооружениям, которые могли пока не дойти до официальных запросов. В рамках программы помощи Украине объемом 90 миллиардов евро Евросоюз к настоящему времени перечислил 8,5 миллиарда евро на оборонные цели. По словам представителя ЕК, эти средства в основном направлялись на ракеты, беспилотники и истребители.
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финансы, украина, ес, ек, брюссель, киев
Финансы, УКРАИНА, ЕС, ЕК, Брюссель, Киев
16:18 20.08.2026
 
Украина в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро запросила ракеты и БПЛА

ЕС: Украина запрашивает по кредитной программе ракеты, БПЛА и истребители

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Украина в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро пока официально направляла запросы прежде всего на ракеты, беспилотники и истребители, при этом она в любой момент может запросить также перехватчики и средства противоракетной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"До настоящего момента запросы были сосредоточены на беспилотниках, ракетах и истребителях. Но в дальнейшем они могут перейти к другим запросам, если пожелают", - сказал Уйвари на брифинге в Брюсселе.
По его словам, Украина самостоятельно определяет перечень необходимых ей вооружений в рамках так называемого product schedule - списка продукции, которая, по оценке Киева, ему необходима.
Уйвари подчеркнул, что если Украина сочтет необходимыми перехватчики или противоракетные средства, она имеет возможность включить их в соответствующий запрос.
"Если речь идет о перехватчиках, если речь идет о противобаллистических возможностях, у них, конечно, есть возможность это запросить", - заявил представитель ЕК. Он также добавил, что между Брюсселем и Киевом постоянно идут технические переговоры по новым вооружениям, которые могли пока не дойти до официальных запросов.
В рамках программы помощи Украине объемом 90 миллиардов евро Евросоюз к настоящему времени перечислил 8,5 миллиарда евро на оборонные цели. По словам представителя ЕК, эти средства в основном направлялись на ракеты, беспилотники и истребители.
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