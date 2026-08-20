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"Грядет еще один кризис". На Украине признали катастрофу из-за России - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Грядет еще один кризис". На Украине признали катастрофу из-за России
"Грядет еще один кризис". На Украине признали катастрофу из-за России - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Грядет еще один кризис". На Украине признали катастрофу из-за России
Экспорт сельхозпродукции, составляющий более половины выручки Украины, практически остановлен из-за российских ударов по одесским портам, пишет ИноСМИ со... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:09+0300
2026-08-20T17:09+0300
украина
мировая экономика
сельское хозяйство
зерно
россия
морские порты
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Экспорт сельхозпродукции, составляющий более половины выручки Украины, практически остановлен из-за российских ударов по одесским портам, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку журналиста Юрия Стасюка для Bloomberg."Налеты на порты Большой Одессы стали катастрофой для сельскохозяйственного сектора. Обычно на них приходится около 90% украинского экспорта зерна, и отгрузка практически прекратилась как раз когда начался сбор урожая", — посетовал он.По словам журналиста, это нанесло сокрушительный удар по экономике, поскольку на сельскохозяйственную продукцию приходится свыше половины экспортной выручки. Кроме того, перебои с поставками зерна могут лишить продовольствия некоторые развивающиеся страны.Согласно оценкам Oxford Economics, страна может потерять до 1,8% ВВП в этом году и от 2,1% до 5,3% — в следующем. Центральный банк Украины прогнозирует потери до 2,5 миллиарда долларов из-за экспортной блокады, что грозит массовыми банкротствами фермерских хозяйств."Мало того, что у аграриев копится нераспроданное зерно — грядет еще один кризис: нужны средства на осеннюю посевную. Некоторые говорят, что без финансовой поддержки им придется отложить сев, сократить посевные площади или перейти на культуры, которые можно будет высадить позже", — отметил Стасюк.Он подчеркнул, что на внутреннем рынке зерна фактически воцарился застой, и считанные сделки по ценам на треть ниже мировых не способны покрыть производственные издержки. Альтернативные маршруты через Дунай и по железной дороге имеют ограниченную пропускную способность и значительно дороже, добавил Стасюк.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, мировая экономика, сельское хозяйство, зерно, россия, морские порты
УКРАИНА, Мировая экономика, Сельское хозяйство, зерно, РОССИЯ, морские порты
17:09 20.08.2026
 
"Грядет еще один кризис". На Украине признали катастрофу из-за России

Bloomberg: российские удары по украинским портам остановили почти 90% зернового экспорта

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Экспорт сельхозпродукции, составляющий более половины выручки Украины, практически остановлен из-за российских ударов по одесским портам, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку журналиста Юрия Стасюка для Bloomberg.
"Налеты на порты Большой Одессы стали катастрофой для сельскохозяйственного сектора. Обычно на них приходится около 90% украинского экспорта зерна, и отгрузка практически прекратилась как раз когда начался сбор урожая", — посетовал он.
По словам журналиста, это нанесло сокрушительный удар по экономике, поскольку на сельскохозяйственную продукцию приходится свыше половины экспортной выручки. Кроме того, перебои с поставками зерна могут лишить продовольствия некоторые развивающиеся страны.
Согласно оценкам Oxford Economics, страна может потерять до 1,8% ВВП в этом году и от 2,1% до 5,3% — в следующем. Центральный банк Украины прогнозирует потери до 2,5 миллиарда долларов из-за экспортной блокады, что грозит массовыми банкротствами фермерских хозяйств.
"Мало того, что у аграриев копится нераспроданное зерно — грядет еще один кризис: нужны средства на осеннюю посевную. Некоторые говорят, что без финансовой поддержки им придется отложить сев, сократить посевные площади или перейти на культуры, которые можно будет высадить позже", — отметил Стасюк.
Он подчеркнул, что на внутреннем рынке зерна фактически воцарился застой, и считанные сделки по ценам на треть ниже мировых не способны покрыть производственные издержки. Альтернативные маршруты через Дунай и по железной дороге имеют ограниченную пропускную способность и значительно дороже, добавил Стасюк.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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УКРАИНАМировая экономикаСельское хозяйствозерноРОССИЯморские порты
 
 
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