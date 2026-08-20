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Фармкомпания "Эдвансд" намерена локализовать производство в Узбекистане

Фармкомпания "Эдвансд" намерена локализовать производство в Узбекистане - 20.08.2026, ПРАЙМ

Фармкомпания "Эдвансд" намерена локализовать производство в Узбекистане

Группа фармацевтических компаний "Эдвансд", созданная в России инвестором из Индии, намерена локализовать свое производство в Узбекистане, сообщает пресс-служба | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:32+0300

2026-08-20T16:32+0300

2026-08-20T16:37+0300

бизнес

россия

узбекистан

индия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 авг – ПРАЙМ. Группа фармацевтических компаний "Эдвансд", созданная в России инвестором из Индии, намерена локализовать свое производство в Узбекистане, сообщает пресс-служба агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли республики. По данным пресс-службы, директор агентства Абдулла Азизов и основатель "Эдвансд" индийский предприниматель Раджеш Шарма обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества. "По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие фармацевтического производства в Узбекистане, локализацию продукции, трансфер технологий и внедрение современных фармацевтических решений", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Делегации "Эдвансд" были представлены возможности для размещения фармацевтического производства в Узбекистане, планы развития территорий, а также условия, созданные для реализации инвестиционных проектов, добавили в пресс-службе. На сайте компании "Эдвансд" сообщается, что группа основана в 2003 году, ее генеральный директор и основатель - Раджеш Шарма. В России группа занимает три производственные площадки: две для изготовления готовых лекарственных форм и одну для изготовления активных фармацевтических субстанций. Одно из предприятий базируется в Пермском крае. Для реализации проектов в Узбекистане создано ИП ООО Advance Pharmaceutical Business.

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бизнес, россия, узбекистан, индия, ташкент