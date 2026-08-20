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На ВЭФ представят более 100 инвестпроектов из Арктики и Дальнего Востока

На ВЭФ представят более 100 инвестпроектов из Арктики и Дальнего Востока - 20.08.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ представят более 100 инвестпроектов из Арктики и Дальнего Востока

Более 100 перспективных инициатив из Арктики и с Дальнего Востока представят на ВЭФ-2026 в виде каталога инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба фонда... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:33+0300

2026-08-20T13:33+0300

2026-08-20T13:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Более 100 перспективных инициатив из Арктики и с Дальнего Востока представят на ВЭФ-2026 в виде каталога инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "В рамках XI Восточного экономического форума будет представлен каталог инвестиционных проектов Дальнего Востока и Арктики. В него войдут более 100 перспективных инициатив, которые реализуются в субъектах данных макрорегионов", – говорится в сообщении. Отмечается, что каталог предназначен для потенциальных инвесторов, представителей делового сообщества и органов государственной власти. Он способствует повышению информированности о доступных инвестиционных возможностях, а также облегчает поиск перспективных направлений для вложений. Представленные проекты охватят такие отрасли, как туризм и рекреацию, логистику и портовую инфраструктуру, промышленность и машиностроение, сельское хозяйство и другие. Каталог будет содержать информацию о каждой инициативе, включая содержание проекта, ключевые финансовые показатели, стадию реализации, меры государственной поддержки и другие сведения. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

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арктика, дальний восток, владивосток, владимир путин, росконгресс, вэф